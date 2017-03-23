23.03.2017   Криминал, Права автомобилиста, Происшествия   Галина Гунькина   Нет комментариев

Водителю, погубившему пассажира на трассе «Волгоград – Сальск», грозит до 5 лет колонии

ДТП

Передано в суд уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб человек. Водителю, погубившему пассажира на трассе «Волгоград – Сальск», грозит до 5 лет колонии.

Полицейский главк сообщает – 17 ноября 2016 года 64-летний житель Волжского двигался на автомобиле «Toyota Avensis» по автодороге М-18 «Волгоград – Сальск». Видимо, спешил. Потому что в Красноармейском районе Волгограда решил прибавить газу.

При этом водитель не учел, что поздней осенью дорога бывает скользкой. На одном из таких участков машину занесло. И автомобиль на полном ходу влетел в «Газель», которой управлял 57-летний волгоградец.

В результате столкновения 64-летний пассажир автомобиля «Toyota Avensis» скончался на месте. Еще три пассажира этой машины получили травмы. В ходе осмотра иномарки выяснилось – водитель не позаботился о том, чтобы поменять летние шины на зимние.

Уголовное дело в отношении водителя иномарки, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожность смерть человека – в настоящее время находится на рассмотрении в суде Красноармейского района Волгограда. Его могут отправить в колонию на 5 лет.

Фото с сайта ГУ МВД по Волгоградской области

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