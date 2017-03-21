21.03.2017   Разное   Галина Гунькина   Нет комментариев

Погода в Волгограде – март поменялся с декабрем

погода в Волгограде

Погода в Волгограде сделала резкий поворот — март поменялся с декабрем. С небес уже не льет вода, а падает снег. Причем, складывается впечатление, что пришел он надолго. По крайней мере, в среду, 22 марта, изменений к лучшему не намечается.

Обещанное в начале недели синоптиками потепление к четвергу отменяется – температура воздуха опустится до +1 ночью и +4 днем. И по-прежнему снег.

Сложно сказать – можно ли верить прогнозу на пятницу, но этот день ожидается, наконец, теплым и малооблачным. Столбик градусника поднимется с -2 ночью до +11 днем. Но уже в субботу начнет холодать. 25 марта – +9, 26 марта – +7, а в понедельник снова осадки (обещают все-таки дождь) и всего +3 днем.

Фото с сайта gismeteo.ru

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