Погода в Волгограде – выходные уйдут в минус

В субботу и воскресенье, которые приходятся на 26 и 27 марта, погода не будет баловать волгоградцев. Выходные уйдут в минус – температура воздуха в ночь опустится до -4 градусов.

Утро субботы будет еще теплым – +8. Но моросящий дождь настроения не поднимет. А уже к полудню температура начнет снижаться и вечером снизится до +6, а ночью – до нуля градусов.

Утро воскресенья начнется с +2. Днем потеплеет до +6, а к вечеру похолодает до +3.

Минусовая температура будет держаться по ночам всю следующую неделю. Во вторник и среду ожидаются осадки – сначала дождь, а потом и снег. Да и 1 апреля не принесет тепла. Так что, похоже, резкое потепление и связанное с этим таяние снегов, а следом – рекордное половодье (сильнейшее за последние 100 лет), которое обещал глава Госгидромета, не сбудется.

Фото gismeteo.ru