Погода в Волгограде – снова «минус»

Погода в Волгограде на этой неделе не балует — первые три дня пройдут под знаком дождей. Правда, ожидаются они не сильными – пройдут только местами и моросить будет лишь время от времени.

Сухая погода наступит в четверг. Но обернется она понижением ночных температур. В ночь с 22 на 23 марта счет между теплом и холодом будет нулевым. А утро 24 марта, пятница, отметится минусовой температурой – столбик термометра опустится до -1.

Однако огорчаться не стоит – уже днем будет +12. И безветренно, что весной в Волгограде случается нечасто.

Такая же температура сохранится в субботу, но уже с ветром – 6 метров в секунду – и небольшим дождем. Дождливо будет, по обещанию синоптиков, и в воскресенье. Температура воздуха – до +9.

Фото с сайта gismeteo.ru