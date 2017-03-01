Погода в Волгограде на 8 Марта — чего ждать?

Погода в Волгограде на 8 Марта волнует многих. Во-первых, большой праздник, во вторых, выходной! Так вот, ждать хорошего — в город пришла весна и она не собирается уходить! С каждым днем будет становится все теплей, и, похоже, весенних заморозков в этом году региону удастся избежать.

А что же на праздник? Куда отправится и чего ждать? Вот наши советы.

Всю ближайшую неделю в Волгограде погода будет со знаком плюс. особенно тепло будет в предстоящее воскресенье и понедельник. когда градусник поднимется до 10 градусов. * Марта будет чуть холодней, но все равно плюс пять. Осадков на неделе не ожидается, если не считать субботы. Остальные дни будут облачными, зато в воскресенье солнце порадует нас теплыми лучами.

Многие в эти дни соберутся на природу, но учтите — уже введены новые правила, ужесточающие противопожарный режим в лесах. А если вы задумались над тем, как провести выходные дни и праздник, прочитайте о том, какие самые интересные события Волгограда ждут нас в ближайшие дни.