Погода в Волгограде: весна уверенно наступает. Всю ближайшую неделю синоптики обещают устойчивую плюсовую температуру. Плюс будет небольшим 0 от 3 до 7 градусов, но зато все семь дней.

Ночью градусник термометра будет опускать в минусовую зону. Но и тут снижение составит всего 3-5 градусов, а в конце недели и ночи пройдут под знаком плюс.

Атмосферное давление всю неделю будет устойчивое, заметных геомагнитных бурь не ожидается, лишь небольшое геовозмущение в середине недели.

А что касается осадков, то в четверг и пятницу захватите зонтики — прогнозируются дожди. В остальные дни погода будет облачной, ветер умеренным. С весной!

Врачи о переводе стрелок: как это влияет на здоровье