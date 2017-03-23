В Волжском отец порезал 17-летнего сына

Супружеская ссора волжан печально окончилась для их несовершеннолетнего ребенка. Отец порезал 17-летнего сына. К счастью, подросток выжил – в настоящее время он находится в больнице.

В региональном СУ СКР ИНТЕРу рассказали – 19 марта волжанин вернулся домой сильно нетрезвым. Супругу это, естественно, не порадовало. Между мужем и женой вспыхнула ссора, мужчина перешел к рукоприкладству.

Сын не выдержал и вступился за мать. Тогда отец схватил нож и дважды ударил им сына в грудь.

Женщина была в шоке, но вовремя сообразила, что подростку срочно нужна помощь. Она позвонила в полицию, правоохранители вызвали медиков. Бригада скорой медицинской помощи прибыла вовремя. Парня доставили в больницу, где ему срочно сделали операцию.

В настоящее время подозреваемый задержан. Суд отправил его под стражу. Протрезвев, он признал свою вину.

Сотрудники СО по Волжскому СУ СКР по области разбираются в обстоятельствах случившегося. 54-летнему волжанину предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, или предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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