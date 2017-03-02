В Волжском осудят за мошенничество адвоката и его подельника бизнесмена

В Волжском городском суде Волгоградской области будут разбираться в деле адвоката Волгоградской областной коллегии адвокатов «Паритет» Петра Кравчука и директора ООО «Центр экономической безопасности» Павла Исакова. Подельников осудят за мошенничество.

По версии следствия, в августе 2016 года Кравчук предложил своему подзащитному, обвиняемому в незаконном предпринимательстве, избавить его от уголовного преследования. Услуги адвокат оценил в 4,5 млн рублей.

Предполагалось, что Кравчук передаст эти средства через Исакова сотруднику правоохранительных органов. На самом деле сообщники намеревались присвоить деньги.

— 2 млн рублей планировал получить Кравчук, 2,5 млн рублей – Исаков, — сообщается на сайте Волгоградской областной прокуратуры.

Получение части денежных средств происходило под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего злоумышленники были задержаны.

За покушение на мошенничество в особо крупном размере в качестве максимального может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет 6 месяцев, за покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере – до 9 лет.

Вину в инкриминируемом деянии Кравчук не признает, Исаков отношение к вине не высказал.

Сегодня уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокуратурой региона в Волжский городской суд Волгоградской области.

Ожидать суда Кравчук будет, находясь под домашним арестом, Исаков – под подпиской о невыезде.