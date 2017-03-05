ОСАГО в Волгоградской области: по прежнему сложно купить полис без переплат. Водители Волгоградской области объясняют: они по-прежнему не могут оформить полис обязательного страхования автогражданской ответственности

Волгоградских водителей со всех сторон убеждают – оформить полис ОСАГО с каждым днем становится все проще. Но в редакцию ИНТЕРа продолжают поступать звонки и письма от наших читателей, утверждающих, что ситуация практически не изменилась, и страховщики продолжают нарушать закон. Многие также говорят о мошенничестве с электронными ОСАГО.

Возможно, но сложно

«Агенты «Росгосстраха» отказывают клиентам в оформлении полисов ОСАГО без оформления дополнительных услуг по страхованию жизни, – пишет один из подписчиков нашей газеты. – В результате в Волгоградской области автостраховка обходится в два раза дороже, чем в Москве. Но ведь страхование жизни – дело добровольное, а не обязательное! Почему молчит прокуратура?! Электронный полис оформить также невозможно – в Интернете идет блокировка оформления. И власти об этом знают, но молчат, и поощряют этот беспредел».

В Волгоградском УФАС ИНТЕРу заявили – ситуация на рынке ОСАГО с января 2017 года стабилизируется. Однако подтвердили – оформить полис, действительно, непросто. Сотруднику этого ведомства для этого понадобился полный рабочий день.

– Специалист, проводивший указанную «контрольную закупку», обращает внимание на несколько моментов, – уточнили ИНТЕРу в антимонопольном органе. – Необходимым условием для работы на сайтах всех страховых компаний является создание личного кабинета. Прикрепляемые отсканированные документы, во-первых, должны быть отсканированы с 2-х сторон, во-вторых, должны иметь небольшой размер файла. При допущении ошибок после их исправления надо быть готовым проходить процедуру загрузки документов заново, соответственно, следует быть внимательным. И, конечно, запастись терпением и временем.

«Автоюристы» ушли в сеть

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщают – Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области – вот три региона-лидера, где число проданных электронных полисов ОСАГО растет в геометрической прогрессии. На 21 февраля в Краснодарском крае число обладателей е-ОСАГО составило 36 366 человек, в Волгоградской области – 16 681, в Ростовской – 16 657.

Всего с начала года страховщики, по данным РСА, заключили 355 тысяч договоров е-ОСАГО – больше, чем в целом за 2016 год.

Между тем, если прежде страховщики кивали на мошенников-автоюристов, которые мешают их успешной деятельности, и советовали, как от них защититься, теперь РСА сообщает уже о фактах мошенничества в электронном ОСАГО.

«Мы выявляем и блокируем нелегальные мошеннические сайты по продаже электронных полисов ОСАГО и призываем автовладельцев внимательно и ответственно подходить к вопросу заключения е-ОСАГО в Интернете», – цитируют на сайте РСА президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса.

Игорь Юргенс напоминает – список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков. Купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа любыми посредниками запрещена законодательно.

Себе в убыток

В РСА уверяют – работа на рынке ОСАГО по-прежнему остается убыточным для страховщиков. Объем сборов страховщиков ОСАГО в январе 2017 года составил 14,053 млрд рублей, а выплаты за этот период достигли 14,321 млрд рублей. Таким образом, уровень выплат в этом сегменте страхования превысил 100%.

«Эти показатели наглядно иллюстрируют то, что в ОСАГО наблюдается системный кризис, который только усугубляется, – пояснят Игорь Юргенс.

По его данным, сумма выплат по страховым случаям в январе текущего года выросла на 77% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, когда этот показатель составил 8,085 млрд рублей. Прирост объем собранной премии в январе составил 6% к январю 2016 года (13,237 млрд рублей).

Средняя выплата в ОСАГО в январе 2017 года выросла на 23% и составила 71,347 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 2% – до 6,047 тыс. рублей. Средняя выплата в январе 2016 года была на уровне 57,820 тыс. рублей, средняя премия – 6,173 тыс. рублей.

Как защититься от мошенников

РСА рекомендует, как защититься от возможного мошенничества в сфере ОСАГО:

– обращаться при покупке страхового полиса непосредственно в офис страховой компании или к официальным представителям компании;

– при наступлении ДТП не пользоваться услугами непроверенных юридических фирм и прочих посредников, а в первую очередь обращаться в свою страховую компанию (закон об ОСАГО обязует автомобилиста сначала обращаться к страховщику – досудебный порядок урегулирования событий);

– не подписывать на месте ДТП какие-либо документы с посредниками и не выдавать им доверенность с правом получения денежных средств юристам или юридическим фирмам.

Галина Гунькина