В России приостановлена деятельность организации «Свидетели Иеговы»
В России приостановлена деятельность организации «Свидетели Иеговы». С соответствующим иском обратился в Верховный суд Минюст. В частности, в иске указано, что в ходе проверки Минюст выяснил выяснил экстремистский характер деятельности организации. Проверка данных будет осуществлена до 5 апреля. В этот день состоятся слушания. Минюст настаивает на полном запрете деятельности организации на территории России.
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