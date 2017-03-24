В России приостановлена деятельность организации «Свидетели Иеговы»

Маткапитал: быть или не быть? Из всех новостей недели больше всего задела следующая: маткапитал предлагают заменить на ежемесячные выплаты. Вместо него семьям предлагают платить 3 тыс. руб. в месяц на одного ребенка, 8 тыс. — на двоих, 15 тыс. — на трех и более. Семьям с пятью детьми предложено выделять земельный участок со всеми коммуникациями, с семью детьми — машину «Газель».