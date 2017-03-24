24.03.2017   Правовое поле, Разное, Социум   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

В России приостановлена деятельность организации «Свидетели Иеговы»

В России приостановлена деятельность организации «Свидетели Иеговы». С соответствующим иском обратился в Верховный суд Минюст. В частности, в иске указано, что в ходе проверки Минюст выяснил выяснил экстремистский характер деятельности организации. Проверка данных будет осуществлена до 5 апреля. В этот день состоятся слушания. Минюст настаивает на полном запрете деятельности организации на территории России.

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