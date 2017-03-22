Охота на кнопкодавов: о пользе и вреде волгоградских депутатов Госдумы

В чем лучше измерять трудолюбие депутатов?

На днях были опубликованы цифры очередного исследования на тему эффективности власти. На сей раз рейтингами мерялись отечественные парламентарии. Для выяснения, кто из них более матери истории ценен, был использован только что изобретенный инструмент. Ноу-хау так и называется – Коэффициент полезности депутатов Государственной думы (КПДГД). Позиции, которые занимают в этом рейтинге наших земляки, прямо скажем, повергают в уныние.

В первую сотню с боем прорвался только один из сталинградцев — Ирина Гусева (60-е место). И надеюсь, это не предел. Даст бог, созывов через пять мы еще увидим эти кружева и фестончики в кресле вице-спикера. У остальных ситуация еще хуже: 143-е место – Анна Кувычко, 180-е – Татьяна Цыбизова, 254-е – Евгений Москвичев, 323-е – Владимир Плотников. Ниже всех пали Александр Носов (411) и Нина Черняева (412). Об этом ли мечтали мы, когда на перроне с плачем провожали «бочаровских десантников» в Москву?

Впрочем, не будем спешить с оценками. Для начала не мешало бы проверить точность измерительного прибора. Каждое такое исследование должно строиться на строгой научной платформе, иначе оно гроша ломаного не стоит. Разработчики КПДГД пишут, что рейтинг выведен с помощью некой формулы, но верить им приходится на слово – саму формулу в их яркой презентации обнаружить не удалось. Должно быть, военная тайна. Приводятся только критерии оценки, которые выглядят весьма странными.

Первый такой индекс – активность депутата в Госдуме. С ним все более-менее ясно, это можно просчитать, хотя вопросы остаются и здесь. Если участие в работе над законопроектами показатель объективный, то периодичность выступлений с думского амвона критерий так себе. Есть пустозвоны, которые оттуда не слезают, а есть влиятельные молчуны, и общим аршином их не измеришь.

Второй индекс – эффективность работы депутата в округе. Он выводится на основе экспертных оценок, и уже поэтому крайне сомнителен. Ни один из местных «пикейных жилетов» (журналистов, политологов, блогеров и т. д.), которые опрашиваются в качестве экспертов, компетентно судить о работе депутата в округе не может. Для этого нужно как минимум обладать статистикой обращений в приемную законодателя. Все остальное – на уровне «одна бабка сказала».

Третий индекс отражает медийную активность индивида. Тут вообще туши свет. В Думе есть владельцы крупных СМИ, которые ежедневно поют в них, как соловьи, и есть люди с неисчерпаемым административным ресурсом. Они полезнее всех остальных? Очень сомневаюсь.

И наконец, четвертый индекс – результаты «народного голосования». Причем не где-нибудь, а на конкретном, отдельно взятом портале. Кто подсуетился, и припахал максимальное количество сторонников давить на нужную кнопку, – у того и рейтинг. Ну, не прелесть? Подозреваю, что и задумывалась вся эта веселая филькина грамота, чтобы раскрутить означенный портал.

В защиту депутатов

Самое интересное, что с прежней депутатской командой, которая потеряла мандаты осенью 2016-го, мы бы точно были в лидерах. Олег Михеев порвал бы всех, как тузик грелку, в номинации «думская активность» — количество внесенных им законопроектов до сих пор вспоминают с суеверным ужасом (чего стоит один запрет на нейлоновые трусы). Коммунист Паршин заставил бы своих фанатичных бабушек постигать мир Интернета, и кликать за него на нужном сайте. А Олега Савченко, о геройском походе которого на пингвинов писала вся страна, точно назвали бы самым «медийным».

В целом же более научным, чем этот рейтинг, выглядит даже измерение мультяшного удава в попугаях. Поэтому предлагаю заменить его на более объективный, выведя коэффициент не «полезности», а «безвредности» депутата. В российских реалиях он будет намного более важным и показательным.

Технология простая – на первом заседании созыва всем нардепам начисляется по 100 рейтинговых очков. А затем начинаются вычитания за каждый проступок против народа, совести и здравого смысла. Пообещал вешать и расстреливать коллег – минус один балл. Голосовал за «закон Димы Яковлева» — еще минус один и т. д. По окончании работы созыва итоги подводит лично Президент России, и тот, у кого осталось наименьшее количество очков, получает гран-при в виде длительной турпоездки с кайлом на Колыму. Вот за такой рейтинг мы точно проголосуем.

Алевтина Гагарина

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