В Волгограде ограбили Царицынский православный университет

Евангелие и крест конца XVIII – начала XIX веков – таких экспонатов лишилась выставка «Страницы истории Волгоградской епархии». Ограбили Царицынский православный университет еще в начале марта. Но украденное еще не найдено.

– Из-за действий воров выставка, которая работала с 2013 года, оказалась парализованной, – рассказали ИНТЕРу в Волгоградской епархии. – Часть экспонатов пришлось убрать с витрин.

В епархии предполагают – скорее всего, украденное попытаются продать. И хотя полиция занимается расследованием кражи, сотрудники Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского обращаются ко всем неравнодушным волгоградцам.

«Просим откликнуться и помочь в поиске. Если вы увидите Евангелие и крест, которые представлены на фотографии, позвоните в Царицынский православный университет по телефону: 8 (8442) 26-15-36.

Фото с сайта Волгоградской епархии