28.03.2017   Криминал, Культура, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгограде ограбили Царицынский православный университет

ограбили Царицынский православный университет

Евангелие и крест конца XVIII – начала XIX веков – таких экспонатов лишилась выставка «Страницы истории Волгоградской епархии». Ограбили Царицынский православный университет еще в начале марта. Но украденное еще не найдено.

– Из-за действий воров выставка, которая работала с 2013 года, оказалась парализованной, – рассказали ИНТЕРу в Волгоградской епархии. – Часть экспонатов пришлось убрать с витрин.

В епархии предполагают – скорее всего, украденное попытаются продать. И хотя полиция занимается расследованием кражи, сотрудники Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского обращаются ко всем неравнодушным волгоградцам.

«Просим откликнуться и помочь в поиске. Если вы увидите Евангелие и крест, которые представлены на фотографии, позвоните в Царицынский православный университет по телефону: 8 (8442) 26-15-36.

Фото с сайта Волгоградской епархии

Читайте так же:
  • В приходах Волгоградской епархии можно поклониться православным святыням из Элисты
  • В Волгограде иконе с частицами мощей трех святителей можно поклониться в храме Илии Пророка
  • В Котельниковском районе ограбили ювелирный магазин на 5 миллионов рублей

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 69.61MB | MySQL:104 | 0,869sec
    //VK 230914