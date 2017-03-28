Росреестр: как оформить машино-место в собственность и закрепить за собой парковочное место

У многих жителей области возникли вопросы, касающиеся недавно появившейся новой формы недвижимости – машино-места. Интересующихся этим вопросом можно разделить на две категории – первые беспокоятся о том, что парковочные места во дворах раскупят. Вторые волнуются – как оформить машино-место в собственность.

В Росреестре по Волгоградской области ИНТЕРу разъяснили – с 1 января 2017 года можно оформить право собственности на машино-место как на самостоятельный объект недвижимости. Машино-место предназначено для размещения транспортного средства и является частью здания или сооружения. К машино-местам не относятся земельные участки, предназначенные для размещения транспортных средств вне зданий, сооружений, помещений, в том числе во дворах многоквартирных домов.

Таким образом, зарегистрировать право на парковочное место как на машино-место нельзя. Но его можно закрепить за собой.

Основанием для организации индивидуального парковочного места во дворе может быть решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об организации парковочных мест. Такое решение оформляется протоколом общего собрания.

При этом парковочные места во дворе не являются объектами недвижимости, зарегистрировать право собственности на них нельзя.

Фото с сайта s.mos.ru