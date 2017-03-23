Решение по делу о банкротстве Олега Михеева вынес Верховный суд

По делу о банкротстве Олега Михеева вынесено беспрецедентное решение – Верховный суд РФ направил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, экс-депутата Госдумы, лидера волгоградского реготделения «Справедливой России» признали банкротом в конце 2015 года. Однако к настоящему времени связанные с ним профессиональными, родственными и дружескими узами люди погасили за Михеева долги.

О банкротстве

Так, с банком «Ренессанс Кредит» рассчитались его сестра Лидия Попова и ее сын Виталий, занимающие руководящие должности в структурах «Диамант, сообщает портал «Право.Ru».

Теперь делом о банкротстве Олега Михеева снова займется Арбитражный суд Волгоградской области.

Фото со страницы Олега Михеева в социальной сети «ВКонтакте»