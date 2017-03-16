Новые стандарты работы поликлиник в Волгограде и области вызывают возмущение пациентов. Система, которую внедряют в регионе, призвана повысить качество медицинского обслуживания, но пока она дает такие сбои, что только прибавляет работы врачам и отнимает время и нервы пациентов. Порой ситуация складывается вообще из ряда вон — как в г.Волжском.

Битва за талоны

Об одном подобном случае рассказала газета «Неделя города» (г.Волжский) в статье «Новый стандарт» в действии». «Из 176 человек, стоявших 27 февраля в очереди за талонами, к терапевту поликлиники №5 смогут попасть только 8 волжан, да и то лишь 13 марта.(…) Как сообщили журналистам, в понедельник, 27 февраля, запись стартовала в 4 утра, поэтому к 7 часам «смотрящие за очередью» записывали уже 30-ые номера, а к 9 утра счет шел уже за 90. (…) К Тем временем к 13.50 были розданы все 8(!) талонов к терапевту на 13 марта и еще несколько — к специалистам.» То есть всем, кто не вошел в число 8 счастливчиков, оставалось ждать своей очереди в дальнейшие дни … или вызывать скорую?

В Волгограде также вопросы обслуживания в поликлиниках — одни из самых болезненных.

— Я пожилой человек, у меня много проблем со здоровьем, — рассказала ИНТЕРу читательница Ирина Николаевна Кузнецова. — По прописке отношусь к поликлинике №1 города Волжского. К терапевту еще можно попасть, но попыталась записаться к офтальмологу — бесполезно. Нам дали телефон колл-центра, звонили вместе с дочерью — толку никакого, говорят, талонов нет, когда будут, не знаем. Соседи идут в четыре утра, занимают очередь у поликлиники, чтобы войти первыми и взять талон. Но мне такое не под силу…

Понадобилась консультация офтальмолога, пришлось идти в поликлинику к пяти утра, чтобы встать в очередь, — рассказала жительница Красноармейского района Волгограда. — Была десятой, народ стоит чуть ли не всю ночь. Иначе не попасть…

Что обещают власти

Внедрение новых стандартов работы поликлиник обсуждали в 13 марта на Общественном совете регионального Управления Росздравнадзора. Галина Едигарова, председатель регионального общественного совета защиты прав пациентов, подтвердила, что граждане жалуются на невозможность своевременно попасть к узким специалистам.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ГАЛИНЕ ЕДИГАРОВОЙ

Однако организаторы здравоохранения заверили: новая система поможет сделать амбулаторно-поликлиническую помощь более доступной. Так, с внедрением новой практики участковые терапевты тоже будут работать только по записи.

— За основу нового проекта взят московский стандарт поликлиник, — пояснил в ходе заседания руководитель Дирекции по обеспечению деятельности региональных госучреждений здравоохранения Станислав Симаков. – Суть проекта в том, чтобы работа поликлиники сводилась к оказанию плановой помощи населению. То есть, чтобы все специалисты осуществляли прием только по записи, не было скопления очередей у регистратуры. Это даст возможность разгрузить участковых врачей-терапевтов.

К примеру, выписать рецепт на лекарство, оформить справку на санаторно-курортное лечение, сделать выписку из амбулаторной карты сможет медсестра. Медпост будет организован в каждой поликлинике и заберет часть нагрузки, возлагаемой ранее на участкового терапевта.

Для впервые обратившихся больных в каждой поликлинике будет работать дежурный врач, организованы кабинеты или отделения неотложной помощи. Дежурный врач окажет незаписавшемуся на прием необходимую помощь и направит на дальнейшее лечение к участковому терапевту, а терапевт уже назначит нужное обследование, даст направление к узким специалистам.

Представители регионального комитета здравоохранения заверили, что в рамках проекта проведут разъяснительную работу с сотрудниками регистратур, медперсоналом. С предстоящим выпуском ВолГМУ планируется пополнение практического здравоохранения новыми кадрами.

Что нас ждет

К сожалению, пока ожидаемые результаты — только теория. В этом году еще двадцать городских учреждений и пять детских начнут внедрять новые способы работы амбулаторно-поликлинического звена. Что будет на практике, время покажет. Главное, как подчеркнула руководитель общественного совета Галина Едигарова, чтобы пациенты все-таки могли попасть к специалистам и своевременно получить необходимую помощь.

От себя добавим — важно, чтобы вся реформа не свелась к тому, что очереди «живые» попросту превратятся в очереди за талонами в Интернете. И если часть тех, кого очень допекает, плюнут на все и пойдут в платную поликлинику, то остальные займутся самолечением и упустят драгоценное время.

Анна Заварцева

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