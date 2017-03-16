В апреле новые автобусные маршруты появятся в Волгограде

В областном центре продолжается работа над транспортной схемой. Новые автобусные маршруты появятся в Волгограде уже в апреле.

Выход автобусов средней вместимости ожидается на шесть вспомогательных маршрутов: № 43 (ул. 39-й Гвардейской – ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод), № 61(пл. им. Дзержинского – п. Верхнезареченский), № 68 (п. Водстрой – п. ГЭС), № 79 (п. Татьянка-2 – Дома речников), № 98 (Речпорт – ТЦ «Метро»), № 31к (п. Верхняя Ельшанка – п. Горная Поляна).

– Внедрение вспомогательных маршрутов по регулируемым тарифам будет реализовано по итогам открытого аукциона, – цитируют председателя профильного комитета мэрии Виталия Земцова на сайте мэрии. – На нем будут представлены шесть лотов, каждый из которых – муниципальный субсидируемый маршрут с видом перевозок по регулируемым тарифам. Обеспечить работу вспомогательных маршрутов должны новые автобусы средней вместимости в количестве 72 единиц.

Напоминаем – в администрации Волгограда работает телефон горячей линии по транспортному обслуживанию. Предложения и жалобы на работу общественного транспорта принимаются по телефону 23-31-60, который работает в будни с 8.00 до 20.00.

«Только за одну неделю специалисты центра управления пассажирскими перевозками обработали свыше 300 обращений», – сообщается на сайте мэрии.

Как уверяют власти, большинство из них связаны с некачественной работой маршрутных такси.

Фото с официального портала администрации Волгограда