Новости Волгограда — самое интересное со 2 по 8 марта

Новсти Волгограда в этот раз полны творческих событий, и не удивительно: на носу женский праздник. Итак, куда отправимся? Выбор большой, и важно не упустить самое-самое!

Если вы любите музыку, то рекомендуем Музыкальный театр. 2-8 марта здесь представят спектакли «Homo furans, или Ограбление в полночь», «За двумя зайцами», «Дубровский», «Царевна-лягушка», «Летучий корабль», «Подлинная история поручика Ржевского». Вопросы задавайте по телефону 38-30-68.

Поклонников НЭТа в эти дни ждут не менее увлекательные постановки. 2-8 марта в НЭТе – «Слишком женатый мужчина», «№13», «Квадратура любви», «Скамейка», «Тестостерон», «Странная миссис Сэвидж». Есть вопросы? Звоните 38-08-45.

С детьми стоит отправится в театр кукол. 3-7 марта здесь представят спектакли «Курочка Ряба», «Терешечка», «Бука»Телефон -383-383. А если вы постарше, загляните в 3-7 марта в Молодежный театр на «Кабаре», «Любовь до гроба», «Забавный случай», «Любовь со взломом», «Провинциальные анекдоты» (8-995-407-17-52).

3-7 марта в «Царицынской опере» – «Евгений Онегин», «Лебединое озеро», камерный вечер, концерт ансамбля «Царица» (26-79-94).

3-7 марта в ТЮЗе – «Сто поцелуев за шляпу», «Уйди-уйди», «Крылья Дюймовочки», «Шалый, или Всё невпопад», «Как выдать маму замуж?» (95-97-99).

3-5 марта в Казачьем театре – «Женитьба Белугина», «Эшелон», «Храбрый заяц», «Шутки доктора Че…» (94-93-68).

3 марта в ДК профсоюзов – «И вальс, и танго, и фокстрот» (18.30).

3 марта в прокуратуре Жирновского района – прием зампрокурора области Н. Ерешкина (11.00-14.00, Жирновск, ул. Коммунистическая, 34).

3 марта в Волжском ДК «ВГС» – спектакль Волгоградского музтеатра (18.30). 5 марта – концерт «Её величество женщина» (12.00).

4 марта в Театре одного актера – премьера «Пейзаж на столе» (18.00).

4 марта в Камышине – XIX Арт-ярмарка (11.00-16.00, ЦКиД «Дружба»).

4 марта в «Старой Сарепте» – «Кукла – это серьезно» (14.00).

4-5 марта в ТРЦ Акварель – свадебный фестиваль «Lovefest» (8-904-424-33-63).

4-5 марта в Камышинском драмтеатре – «№13» (17.00).

4 марта в Камышинском театре кукол «Калейдоскоп» – «Красная Шапочка» (11.00).

5 марта в музее ИЗО – проект «Тогда и сейчас: как расписывали ткань?» (11.00, 15.30).

5 марта в ЦКЗ – праздничный концерт ВАСО (17.00).

5 марта в ДК «Химик» – спектакль музтеатра «Американская любовь» (17.00).

5 марта в Волжском ЦКиИ «Октябрь» – литературно-творческий проект «Серебряный век. Начало» (14.00).

5 марта в Камышинском ДК «Текстильщик» – концерт «Комбо-джаз-бенд» «Only you…» (17.00).

5 марта – встреча с раввином Й. Раскиным (18.00, ул. Балахнинская, 2)

6 марта волгоградский речпорт открывает маршрут Волгоград – Культбаза.