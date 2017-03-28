Навальный в Волгограде: что это было

Навальный в Волгограде — один из самых популярных запросов в сети, начиная с 24 марта. Несомненно, что визит в Волгоград известного политика и блогера, главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального стал самым заметным политическим событием прошлой недели. О том, что стоит за протестными митингами, организованными ФБК, о чем они свидетельствуют и какие выводы нужно сделать обществу и власти, говорит президент Института гражданского общества Инна Прихожан.

Навальный в Волгограде

Напомним — началось с того, что оппозиционера едва не избили горожане, возмущенным размещением на его странице в Сети изображения Родины-матери с перепачканным зеленкой лицом и ладонью (намек на облитого недавно зеленкой Навального). Главе ФБК пришлось извиняться за действия сторонников.

Далее, 26 марта в Волгограде состоялся несанкционированный митинг в поддержку Навального, в котором приняло участие, по официальной версии 250 человек, по оценкам СМИ — 400. Было задержано более 20 участников митинга, четверо из которых несовершеннолетние.

В этот же день подобные митинги — санкционированные и нет — под лозунгом борьбы с коррупцией прошли во многих городах России. В том числе в Волжском, где митинг был согласован властями.

Сейчас, когда улеглись эмоции, пришло время дать оценку случившемуся.

Досрочные выборы?

Массированные предвыборные кампании начинают, как правило, за полгода, но Навальный со своими сторонниками начал за год до выборов президента, — отмечает Инна Прихожан. — Можно предположить, что речь идет о возможности досрочных выборов осенью текущего года. В любом случае цель — выборы президента. Для этого подтягиваются хорошо известные политические технологии.

Как правило, начинаются такие кампании шумно: нужно максимально привлечь внимание к себе любым способом. Драки, задержания, стычки с полицией, резонанс в Интернете — это то, чего они больше всего добиваются.

Получается, что власти Волжского, согласовавшие митинг, поступили дальновидно? Большого внимания в городе-спутнике он не привлек.

Да, в этом случае можно сказать, что в Волжском власти провалили замысел организаторов. А вот в ряде других городов получилось иначе, и отсюда можно сделать вывод, что к событиям такого рода власти оказались не готовы. Хотя еще год назад было понятно, что к этому идет и надо работать на предупреждение.

Работать как?

Очень внимательно следить за настроениями населения и вести постоянный диалог с ним. Если власть не хочет остаться в одиночестве, она стремится развиваться, меняться к лучшему, а не деградировать и костенеть. Но диалог и изменения — это то, к чему бюрократия меньше всего готова. При неожиданных осложнениях она впадает в ступор и инстинктивно применяет силовые приемы.

Кроме того, борьбу с коррупцией надо начинать не на волне таких событий, а постоянно, успевая перехватить инициативу: выявлять и карать тех, кто нарушает закон.

А уже если произошло то, что произошло, хвататься за дубинки, организовать возмущенные кампании — это, повторю, лить воду на мельницу оппонентов.

Что дальше?

Можно ли рассчитывать, что события 26 марта оздоровят власть и заставят ее встряхнуться?

Если только власть сделает правильные выводы и не примет все случившееся как покушение на себя. В любых публичных волнениях – от бунтов до «майданов» — 80% вины лежит на правящей верхушке.

Скажем так: оппозицию надо любить хотя бы потому, что она указывает власти на промахи, которые могут быть опасны для страны в целом.

Надо признать, что ситуация суровая, и что оппозиционеры вряд ли остановятся на достигнутом. Как против идеологии можно действовать только идеологией, так и против технологии — технологией.

Не только в Волгограде, но и по всей стране на митинги 26 марта вышла в основном молодежь, причем далеко не маргинального вида, скорее, студенческая.

Это не удивительно, потому что молодежь — самая благодатная среда для протестных идей. С ней легко работать, это не требует больших затрат. Молодые люди верят на слово, они романтичны, во многом, для них это игра. Они не представляют, какова на самом деле их роль. Им кажется, что они борются за светлое будущее, участвуют в настоящей борьбе с коррупцией. К тому же лозунги и идеи этих митингов были грамотно подобраны с учетом особенностей современного мышления молодых людей, которое принято называть клиповым. В свое время Троцкий назвал молодежь «барометром революции». Реальные революции показали, что она, скорее, «хворост революции».

Но главное: признаем, что благоприятные условия для протестов существуют, и во многом созданы той же системой управления. В условиях экономических ограничений, обеднения значительной части населения, да еще в предвыборный год, не уверена, что стоит заметно поднимать тарифы ЖКХ, проводить непопулярные налоговые реформы, а если говорить применительно к нашей области, лишать пожилых людей ряда социальных льгот. Такими настроениями легко манипулировать, и этим пользуются и будут пользоваться организаторы различных акций. Их главная цель — создать обстановку хаоса, а это уже будет угрозой и людям, и стране, и государству. Так что, повторю, сейчас самое время сделать правильные выводы и отнестись к ситуации со всей серьезностью.

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