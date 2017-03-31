Сторонники Навального проведут 2 апреля в Волгограде пикет в защиту политзаключенных. В отличии от митинга 26 марта, которые не был согласован властями, это мероприятие мэрия согласовала. Пикет проведет 2 апреля в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади перед театром «Царицынская опера».

Пикет

Возможно, на решение мэрии согласовать пикет повлияло решение властей Волжского, которые, в числе немногих в стране, согласовали оппозиции антикоррупционный митинг «Он вам не Димон». В Волжском на акцию пришли, согласно данным СМИ, порядка 200 человек, митинг прошел спокойно, задержаний не было.

В Волгограде, в отличии от Волжского, задержано было более 20 человек — сразу после митинга 21 человек, потом сообщалось еще о 7 задержанных. Всего по России, согласно данным федеральным СМИ, в этот день за участие в несанкционированных акциях было задержано порядка 1000 человек.

Защита задержанных и станет основной темой пикета, который проедет в Волгограде 2 апреля. Эксперты считают, что акция вряд ли вызовет ажиотаж, подобный тому, что наблюдался 26 марта. Тема звучит не столь актуально, как борьба с коррупцией, кроме того, протестный потенциал волгоградцев в принципе не столь высок, как в обеих столицах.

Стоит отметить, что после митингов 26 марта председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала власти реагировать на митинги в стране, вести диалог с гражданами, чтобы понимать, почему они протестуют.

Президент Владимир Путин на Арктическом форуме отметил, что борьба с коррупцией должна оставаться в центре общественного интереса, но нельзя использовать эту тему для политической самораскрутки.

Волгоградские эксперты по просьбе ИНТЕРа также высказывались по поводу событий 26 марта. Мнения высказывались разные.

Так, президент института гражданского общества Инна Прихожан отметила, что власть должна любить оппозицию хотя бы за то, что та указывает ей на промахи, которые могут быть опасными для страны. Политолог также не исключает варианта проведения президентских выборов осенью 2017 года.

Эдгар Петросян, активист ОНФ считает, что массовость митингов связан с умелым использованием политехнологий. Виталий Арьков, политолог, уверен, что чем меньше контактирует власть с людьми на местах, тем больше недовольных выйдет на митинги.

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