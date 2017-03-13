Житель Фролово напал на таксиста в Волжском

В Волжском полицейские задержали подозреваемого в том, что он напал на таксиста.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, в ночь с 13 на 14 марта около 1.00 в полицию поступил звонок от водителя службы такси Волжского. 31-летний мужчина сообщил, что некоторое время назад на своем автомобиле «Рено Логан» он подвозил очередного клиента.

Спустя некоторое время после посадки пассажир, который был явно нетрезв, достал нож и угрозами заставил таксиста покинуть салон.

Водитель такси сумел справиться с угрожавшим ему клиентом. А затем вызвал наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 25-летний неработающий житель города Фролово.

Подозреваемый сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 162 УК РФ – «Разбой» и избрании задержанному меры пресечения.