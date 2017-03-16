Налоговая инспекция Волгоградской области приглашает на Дни открытых дверей

24 и 25 марта, 14 и 15 апреля налоговая инспекция Волгоградской области приглашает жителей на Дни открытых дверей.

Обратите внимание на режим работы — 24 марта и 14 апреля инспекции региона будут работать с 9.00 до 20.00, 25 марта и 15 апреля – с 10.00 до 15.00.

В эти дни все желающие могут получить любую информацию по поводу декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, о налоговых льготах, вычетах. Также расскажут об он-лайн сервисах инспекции, помогут заполнить налоговую декларацию.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию о доходах при наличии необходимых сведений и документов.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде или воспользоваться интернет-сервисами налоговой службы.

Заодно региональное Управление Федеральной налоговой службы напоминает, что срок предоставления декларации о доходах, полученных в 2016 году, не позднее 2 мая 2017 года.

Указанный срок не распространяется на граждан, которые намерены воспользоваться правом на получение стандартных, социальных или имущественных вычетов. Предоставление деклараций такими категориями физических лиц возможно в течение всего года.заполнить налоговую декларацию в электронном виде или воспользоваться интернет-сервисами налоговой службы.

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