С 1 апреля в Волгограде и Волжском начнут курсировать дачные маршруты

Начиная с субботы, 1 апреля в Волгограде и Волжском начнут курсировать дачные маршруты. Жителей областного центра на «фазенды» будут доставлять автобусы № 103, 106, 107, 107э, 109э, 122а, 122э, 129, 131э, 132, 104д, 116д, 125, 125д, 127 и 139э. Жителей города-спутника – автобусы № 109, 133, 141.

Когда начнут курсировать дачные маршруты в Камышинском и Урюпинском районах – зависит от погодных условий. Если верить синоптикам, тепло в Волгоградскую область придет с начала следующей недели. И хотя в воскресенье, 9 апреля, снова обещают небольшие ночные заморозки, во второй декаде месяца весна все-таки вступит в свои права. В день православной Пасхи и вовсе обещают +22 и солнечную погоду.

Но вернемся к пригородным перевозкам. В Волгограде осуществлять их будут филиалы ГУП ВО «Волгоградавтотранс» ПАТП-2 и АК-1208. Им и следует предъявлять претензии, в случае, если у пассажиров появятся вопросы по качеству перевозок и количеству маршрутов.

Фото с сайта мэрии Волгограда