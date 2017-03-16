Как вы относитесь к идее строительства музея в пойме реки Царицы — вопрос волгоградским экспертам

Как вы относитесь к идее строительства музея в пойме реки Царицы — такой вопрос задал ИНТЕР волгоградским экспертам. Поясним, что поймев центре Волгограда построят интерактивный музей общей площадью 7 тыс. кв. м. Заявляется, что музей будет посвящен истории России. Меж тем в течение долгого периода времени обсуждались идеи разместить в пойме парк, который мог бы стать хорошим местом отдыха для всех волгоградцев.

А как вы относитесь к решению построить музей в пойме, особенно с учетом того, что 2017 год объявлен в нашей стране годом Экологии?

Людмила Соловьева, председатель Совета регионального отделения партии «Альянс зеленых»:

— Резко отрицательно. В Волгограде не хватает парковых зон, и с каждым годом их становится все меньше и меньше. А в пойме Царицы всегда хотели сделать парковую зону. Поставили бы там побольше аттракционов, кафе, облагородили бы территорию. Сейчас же там строят какие-то непонятные ангары. Мне звонят люди и спрашивают: что там за склады? Каким магазинам они принадлежат? Потому что вид у возводимых в пойме строений именно такой.

Ирина Глинянова, член президиума Волгоградского регионального экологического центра:

— Пойма реки Царицы — это своеобразные легкие города Волгограда. Было много проектов по благоустройству там парка. Мне нравился тот, где планировалось возродить реку, разместить возле нее кафе, прогулочные зоны. А музей, по большому счету, дело хорошее. Но то, что сейчас там возводят, это на самом деле просто ужас. Неужели нельзя было найти более интересное дизайнерское решение? И неужели больше не нашлось места, где можно было бы разместить эти коробки?

Владимир Овчинцев, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ:

— Идея о музее сама по себе неплохая. Но что планируется размещать на таких гигантских площадях? Мне сложно представить. Опять же при желании музей истории России можно было бы организовать на уже имеющихся площадках. А с учетом того, что финансирование сферы культуры у нас все сокращается и сокращается… Книги не издаются, творческие союзы находятся под угрозой выселения, зарплаты падают… Повторюсь, идея о музее хорошая, но почему-то она осуществляется в отрыве от людей.

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