Мощам трех особо почитаемых святых можно поклониться в Советском районе Волгограда. Об этом ИНТЕРу рассказали в пресс-службе Волгоградской епархии. Мощи Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского выставят на поклонение верующим с 11 по 18 марта в храме святого Ильи Пророк (пр. Университетский, 47). Эти святые особо почитаемы за свои заслуги перед церковью, разработку уставов церковной жизни и догматики.

В этом же храме будут выставлены мощи св.Матроны Московской.

Стоит напомнить. что у православных продолжается Великий пост. будет находиться икона с мощами трех особо почитаемых верующими вселенских учителей и святителей Их еще называют Великими каппадокийцами, поскольку они были родом из Каппадокии – области Малой Азии. А вселенскими эти святых именуют за их значение как учителей для всех времен и народов. Они сыграли исключительную роль в формировании догматики, богослужения и церковной жизни. Так, из четырех вариантов Божественной Литургии, которая служится в поместных Православных Церквях, две приписываются авторству Иоанна Златоуста и Василия Великого. Также в в церкви будет принесен ковчег с мощами святой Матроны Московской.

Стоит напомнить, что православные сейчас соблюдают Великий пост, когда молитве стоит уделить особое внимание. Следующая неделя (седмица) поста будет посвящена памяти святителя Григория Паламы — пастыря, отшельника, монаха, всю жизнь посвятившего борьбе за укрепление веры. Его еще называли «защитником благочестия». На неделе верующих призывают посещать храмы, творить добрые дела, не пустословить, не впадать в уныние и осуждение.

В понедельник. среду и пятницу рекомендуют сухоядение, в оставшиеся дни возможна горячая пища. Исключены продукты животного происхождения.

В следующую субботу в центр храмов внесут Крест, так как начнутся 3 и 4 недели поста, когда надо класть поклоны кресту, каяться и задумываться над тем, что это — нести свой крест.

Отец Олег Кириченко о смысле Великого поста