В Волгограде выступит уникальный коллектив – Молодежный оркестр флейт

Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает волгоградцев на уникальный концерт. В обновленном выставочном зале музея выступит Молодежный оркестр флейт.

Молодежный оркестр флейт профессора Владимира Кудри известен во всем мире. Коллектив является лауреатом международных фестивалей и конкурсов в Варне, Каунасе и Вене. Его исполнительский репертуар необыкновенно разнообразен: от музыки эпохи барокко до сочинений наших дней.

– В основе коллектива – студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, – рассказали ИНТЕРу в музее. – Владимир Кудря – профессор РАМ, заслуженный деятель искусств.

Концерт состоится в субботу, 18 марта в 12.00 в выставочном зале музея ИЗО, расположенном по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону: 24-16-79.

Фото с сайта музея