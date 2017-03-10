10.03.2017   Детское время, Культура   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгограде выступит уникальный коллектив – Молодежный оркестр флейт

молодежный оркестр флейт

Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает волгоградцев на уникальный концерт. В обновленном выставочном зале музея выступит Молодежный оркестр флейт.

Молодежный оркестр флейт профессора Владимира Кудри известен во всем мире. Коллектив является лауреатом международных фестивалей и конкурсов в Варне, Каунасе и Вене. Его исполнительский репертуар необыкновенно разнообразен: от музыки эпохи барокко до сочинений наших дней.

– В основе коллектива – студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, – рассказали ИНТЕРу в музее. – Владимир Кудря – профессор РАМ, заслуженный деятель искусств.

Концерт состоится в субботу, 18 марта в 12.00 в выставочном зале музея ИЗО, расположенном по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону: 24-16-79.

Фото с сайта музея

Читайте так же:
  • В Волгограде вновь откроет двери молодежный православный театр «Миргород»
  • В Волгограде выступит «русский Паганини»
  • В Волгограде выступит один из лучших органистов России

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 71.5MB | MySQL:100 | 0,977sec
    //VK 230914