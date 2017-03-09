Жители многоэтажки Советского района Волгограда живут под страхом обрушения

Жители многоэтажки Советского района живут под страхом обрушения. Трещины на доме №21 по улице Казахской в Волгограде, образуются с такой скоростью, что зачастую жильцы не просто видят, а слышат это. Вместе с тем люди уверены: обычная пятиэтажка могла бы прослужить верой и правдой своим обитателям еще неизвестно сколько времени, если бы ее подвал не превратили в коммерческое прибыльное предприятие. Но кому-то прибыль, а кому-то риск для жизни… Разобраться в ситуации попытались активисты Волгоградского отделения ОНФ, к которым присоединился журналист ИНТЕРа.

«Музыкальный» дом

Злоключения жильцов дома начались в мае 2015 года. Именно тогда в подвале начали делать грандиозный ремонт, чтобы открыть там ломбард.

— Вот посмотрите на эти трещины, полюбуйтесь, — говорит жительница квартиры №47 Людмила Минина. — У нас в подвале много магазинов. Когда все это начинали делать, по дому пошли небольшие трещины. А потом там решили открыть ломбард, пригнали технику, стали забивать сваи. Так у нас подъезды стали отъезжать один от другого. И самое страшное: дом начал трещать. Мы сначала не поняли, откуда идут эти звуки. Потом, когда осознали, очень испугались: вы представляете, с какой скоростью происходит разрушение конструкций, если мы не только это видим, но даже слышим.

Обращаем внимание на то, что у квартиры вид такой, как будто там делают ремонт. Обои во многих местах отсутствуют, часть мебели закрыта пленкой.

— А вы что: делаете ремонт? Зачем, если дом разрушается? — задаем вполне резонный вопрос.

— Ничего мы не делаем, мы живем в таких условиях уже второй год, — эмоционально восклицает Людмила. — У детей в комнате не так сильно заметны разрушения, мы ее привели в порядок. А здесь смысла не видим: косметическими мерами уже ничего не решить. Однако определенного ответа от властей, чего нам ждать, мы по большому счету не можем добиться: будут дом расселять, будет ли осуществляться его реконструкция? Но жить здесь просто опасно.

— Помните, когда дом по улице Космонавтов рухнул? — продолжает хозяйка квартиры. — Так вот в этот день к нам приехали из управляющей компании замазывать щели. Этим все и ограничилось.

Комиссии почти три года ждут

Спускаемся во двор, где в это время проходит встреча инициативной группы жителей с активистами ОНФ и представителями различных органов власти. О накале страстей говорит тот факт, что практически все выступления официальных лиц прерываются выкриками из «зала».

— Что вы их слушаете? — возмущается женщина, имея в виду чиновников. — Мы сидим во дворе, видим, как по улице, что за домом, машины проезжают: такие там трещины огромные. А они говорят, что все нормально.

Если же отвлечься от эмоций, ситуация выглядит следующим образом.

— В отношении данного дома решение еще не принято, — заявил представитель администрации Советского района Волгограда Дмитрий Мерешкин.

И когда оно будет принято, не известно. Стоит отметить, что на необходимость определиться с этой пятиэтажкой указала администрации прокуратура Советского района. Так, оказывается еще в ноябре 2015 года на межведомственную комиссию выносили вопрос о признании дома №21 по улице Казахской непригодным или пригодным для проживания. Однако на момент проведения проверки решение не было принято. Цитата из документа: «Комиссией не принимались меры по получению технического заключения специализированной организации, проводящей обследование жилых домов…» То есть чиновниками просто не была проведена оценка состояния дома.

В связи с этим 15 марта 2016 года прокуратура обратилась в суд по поводу бездействия администрации. Тот, в свою очередь, иск удовлетворил. Еще 20 июля (!) прошлого года решение суда вступило в законную силу. Но! Спустя почти восемь месяцев представитель администрации Советского района заявляет, что в отношении данного дома решение так и не принято.

А без этого решения невозможно движение дальше.

— Сейчас все зависит от того, будет признан дом аварийным или нет, — высказался генеральный директор УНО «Региональный фонд капремонта» Максим Борисов. — Если его признают аварийным, значит, не стоит вести речь о ремонте. Если нет, то капремонт данного строения запланирован на 2029/2030 годы. Собственники могут ускорить данный процесс, подав заявление с просьбой провести ремонт раньше.

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Кто виноват?

Представители объединенного народного фронта вместе с журналистами спустились в подвал, с которого и начались все злоключения жителей многоэтажки. Там тоже началась эпоха распада: в санузле одного из магазинов была обнаружена немаленькая трещина. Никто не смог назвать нам собственников подвальных помещений. Не получается выяснить, кому они обязаны плачевным положением своего дома и у жильцов.

И в этом плане ситуация на Казахской далеко не уникальна. Несколько лет назад, ИНТЕР подробно описывал противостояние в Волгограде, развернувшееся вокруг дома по проспекту Ленина 58/1. В подъезде этого дома была открыта частная типография «Гранд-АРТ», что само по себе недопустимо. Так как существовать во мгле постоянных испарений типографского производства просто физически невозможно, граждане тогда отстаивали свои права всеми допустимыми законом способами.

В итоге, при немалой поддержке СМИ им удалось добиться своего: типография переехала и люди в прямом и переносном смысле вздохнули свободно. А вот центр по присмотру и уходу за детьми, которой располагался через стенку от типографии и за который на тот момент было некому бороться, продолжал свою работу.

В чем сходство с бедой жителей Советского района? А в том, что на проспекте Ленина подвал в доме тоже был непонятно каким образом отчужден в частную собственность. И именно собственник сдал помещения в аренду под те организации, которые, по сути, вообще не могут размещаться в подвалах жилых домов. Так что тенденция налицо: подвалы, которые по большому счету могут приносить прибыль собственникам жилья, на худой конец муниципалитету, зачастую оказываются в собственности частных лиц. И неуемная жажда прибыли новых собственников приводит к вот таким плачевным результатам.

В настоящий момент ОНФ взял ситуацию на Казахской под свой контроль. ИНТЕР также будет следить за развитием событий.

P.S. Каждая публикация ИНТЕРа о разрушающихся, аварийных домах влечет за собой вал звонков в редакцию. Люди говорят, что у них абсолютно такая же ситуация. Они приглашают журналистов издания приехать и убедиться в этом лично, но мы просто физически не в состоянии описывать каждый конкретный случай. Хочется отметить, что количество таких обращений свидетельствует о том, что проблема с жилищным фондом, по крайней мере, в Волгоградской области имеет комплексный характер и решить ее точечными мерами уже не получится.

Анастасия Франтасова

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