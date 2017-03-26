В Волгограде был задержан 21 участник митинга в поддержку Алексея Навального

В Волгограде были задержаны 21 участник митинга в поддержку Алексея Навального. Таковы итоги акции, собравшей, согласно официальным данным регионального управления МВД РФ, порядка 250 человек, по данным СМИ — порядка 400 человек.

Согласно официальному сообщению, из 21 задержанного 4 — несовершеннолетние, за которых будут нести ответственность родители. Остальных 17 человек привлекут к административной ответственности — им грозит штраф за участие в несанкционированном митинге от 10 до 20 тыс.руб.

Как это было

Напомним: мэрия Волгограда не согласовала митинг, и в суде, куда обратились сторонники Навального, решение устояло. Тогла организаторы заявили о субботнике, который никто не запрещал. Но на самом деле шествие носило политический характер.

Напомним: сторонники Навального в разных городах России проводили митинги под лозунгом «Он нам не Димон», требуя разобраться в информации, изложенной в журналистском расследовании фонда борьбы с коррупцией. В расследовании выдвигаются обвинения в коррупции в адрес Дмитрия Медведева.

В Волгограде в акции принимала участие в первую очередь молодежь, причем по виду вполне интеллигентная, скорее всего, из кругов студенчества. были и люди средних лет, и традиционный протестный электорат — пожилые люди. Митинг шел под лозунгами «Где деньги, Дим?», «Он нам не Димон» и т.п.

Интересно, что власти Волжского митинг согласовали и, похоже, поступили дальновидно: акция прошла спокойно, в ней участвовали порядка 200 человек, никаких задержаний не последовало.

В этот день митинги прошли также и в других городах России. Так, в Новосибирске на улицы вышло 1,5 тысячи человек, в Томске — порядка 400. Митинги прошли в Чите, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке. Самым массовым оказался митинг в Санкт-Петербурге, где на улицы вышло порядка 10 тыс. человек. Задержаны были 250 — акция была не санкционирована. В Москве в акции приняли участие порядка 7-8 тыс. человек, задержаны были 500.

В Москве был задержан и Алексей Навальный, которого обвиняют в нарушении закона о митингах. Ему грозит штраф до 20 тыс. руб..

Наблюдатели уверены: влияние Навального нельзя недооценивать. Повлиять на просмотр расследования в интернете власти не могут, и, следовательно, люди будут ждать ответа по поводу информации, изложенной в нем. В рядах сторонников Навального много не маргинальных личностей, а молодых людей, недовольных нынешним положением дел в стране. Если глава ФБК будет правильно выстраивать предвыборную кампанию, число его сторонников может вырасти.

Эксперты также считают, что одна из причин роста политической популярности Навального — это попытка властей спрятать голову в песок и скрыть от народа реальное положение дел в стране. Вряд ли бесконечными ужастиками о происходящем на Украине и в Европе можно скрыть от людей тот факт, что кризис ухудшил положение большинства российских семей, и улучшил положение олигархов.

Напомним: Навальный — один из кандидатов в президенты России. Они пройдут весной будущего года.

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