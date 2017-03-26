В Волгограде проходит митинг сторонников оппозиционера и блогера Алексея Навального. Согласно данным из открытых источников, в нем участвует порядка 1000 человек.

Напомним: ранее власти Волгограда отказали сторонникам главы фонда борьбы с коррупцией в проведении акции. Суд, куда обратились сторонники оппозиционера, поддержал позицию мэрии. Но акция проходит все равно, невзирая на поливальные машины коммунальных служб, которые двинулись по площади с 14 часов.

Скандал

Из 100 российских городов, куда сторонники Навального обратились за согласованием митинга, власти 21 муниципального образование такое разрешение дали. В их числе были власти г.Волжского.

Митинги проводятся с целью добиться от властей реакции на расследование ФБК, в котором обвинения в коррупции предъявлены главе российского правительства (фильм- расследование называется «Он вам не Димон»). Очевидно также, что митинги знаменуют собой начало предвыборной кампании Навального, который выдвигает свою кандидатуру на выборы президента. Они состоятся весной 2018 гола.

Относительно митингов сторонники Навального заявили, что акции пройдут даже в случае отсутствия согласования с властями. Со своей стороны, полиция предупреждает участников несогласованных акций, что за участие в них предусмотрено административное наказание. В Волгограде уже начались первые задержания участников митинга.

В Волгограде Навальный начал активную работу на текущей неделе, когда был открыт его штаб. В эти дни кто-то из его сторонников опубликовал фото Родины-матери, где ладонь и лицо монумента были облиты зеленкой. Разразился большой скандал. Жители требовал наказать Навального. подарили ему фашистскую каску.

В свою очередь, глава ФБК извинился за действия сторонников. Но в Саратове все повторилось, и жители снова требовали наказать Навального. К саратовцам кандидат в президенты на разговор не вышел.

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