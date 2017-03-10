В Волгоградской области жильцов заставляют менять счетчики в принудительном порядке

В Волгоградской области управляющие компании заставляют жильцов менять счетчики в принудительном порядке. Об этом в редакцию написали читатели. Справедливы ли действия УК?

«В нашем Еланском районе УК заставляют менять приборы индивидуального учета расхода воды после 6 лет эксплуатации, — пишут в ИНТЕР читатели. — Правомерны ли действия УК? К тому же у нас нет организаций, которые бы поверяли счетчики. Что делать? Ехать в Волгоград?»

Таких обращений в почте ИНТЕРа много. Жители с разных районов области рассказывают о том, что у них также нет организаций, которые бы поверяли счетчики. Получается, что надо демонтировать приборы учета и везти в другой населенный пункт. Иногда он находится за десятки километров. И даже если пойти на такой шаг, все равно потом счетчик придется монтировать, вызывать представителя УК, то есть тратить силы, время и деньги.

Если покупать новые счетчики, тоже вылетает в копеечку. А если не заменять, то через три месяца начисления будут проводить по нормативу. Таковы нормы закона. И все равно придется менять приборы учета, так как платить по нормативу стало крайне невыгодно. В настоящий момент повышающий коэффициент равен 1,5, и он будет еще расти.

В тоже время именно сейчас подошли сроки поверки у многих потребителей региона, так как активная кампания по установке счетчиков стартовала примерно 7 лет назад. В сложной ситуации оказались тысячи волгоградцев.

Счетчики — ответ экспертов

Вот какой ответ дали читателям в региональном управлении Госжилнадзора:

— Индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов могут использоваться только при проведении государственной поверки. Межповерочные интервалы для каждого типа и вида прибора учета различные. После истечения этого срока также необходимо провести поверку. Проводится она организацией, имеющей лицензию на данный вид работ, за счет собственника. Если поблизости нет организации, которая оказывает такую услугу, то можно обратиться в организацию любого другого населенного пункта. Поверка проводится как на дому, так и непосредственно в организации, которая занимается поверкой. Поскольку процедура поверки платная, то в любом случае необходимо проанализировать сумму затрат на проведение поверки и замену счетчика. Порой бывает, что дешевле поменять счетчик, чем провести поверку.

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