В Волгограде с 13 марта меняется расписание троллейбуса №10

С 13 марта в Волгограде меняется расписание троллейбуса №10. В утренние часы первый троллейбус будет отправляться с конечной станции «Площадь им. Куйбышева» в 6.45. С остановки «Ул. Землячки» в сторону площади им. Куйбышева – в 6.02.

Изменения коснутся также поздних вечерних рейсов, сообщает МУП «Метроэлектротранс». После 19.00, интервал движения «десятки» в зависимости от направления составит 30 минут.

В часы пик и дневное время троллейбусы данного маршрута будут по-прежнему работать с оптимальным интервалом: в часы пик – 5-6 минут, в дневное время – 7-9 минут.

Коррективы в режим работы троллейбусного маршрута №10 внесены с учетом изменения пассажиропотока.

Напомним, прежде мэрия Волгограда сообщала об изменении в маршруте автобуса №1. В соответствии с пожеланиями пассажиров на линии введены новые остановочные пункты

По просьбам жителей улиц Ткачева и Двинской с 1 марта автобус №1 следует по пр. Ленина до ул. 7-й Гвардейской, поворачивает на ул. Хиросимы, Рокоссовского до ул. Ткачева, затем на Пархоменко, ул. Двинскую и снова на ул. Рокоссовского, затем – на ул. Невскую и пр. Ленина.

Конечная остановка с пл. Ленина перенесена на Аллею Героев, отсюда автобус поднимается по Комсомольскому мосту на улицу Невскую. Для удобства жителей на маршруте добавлены две остановки: на ул. Двинской напротив школы №44 и в начале ул. Хиросимы.

Расписание движения троллейбусов см. на официальном сайте МУП «Метроэлектротранс» в разделе «Маршруты и расписания». Поделиться своими пожеланиями по поводу работы общественного транспорта можно по телефону «горячей линии» (23-31-60,

8.00-20.00, по будням).

Фото с сайта мэрии Волгограда