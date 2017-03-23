В Волгоградской области селяне пожаловались на труднодоступность медицинской помощи

«Мы лишены реальной медицинской помощи ». С такой жалобой обратились в ИНТЕР жители Ляпичева Калачевского района Волгоградской области. Люди рассказали, к чему привела оптимизация. Получить медпомощь им стало намного трудней. Селяне объясняют: чтобы добраться до ближайшей больницы, надо иметь много сил и здоровья. Смех сквозь слезы…

Редакция недавно публиковала письмо жителей ряда сельских поселений Жирновского района, которые вынуждены ездить лечиться в соседний Саратов. На этой неделе пришло письмо из Калачевского района области по поводу ситуации с медобслуживанием в Ляпичевском сельском поселении.

«1 декабря 2015 года закрыли стационарное отделение Ляпичевской участковой больницы, когда-то считавшейся лучшей в районе. Предварительно не проведя схода, не оповестив людей. По этому поводу мы обращались к министру здравоохранения. В ответ получили набор слов. Обращались с коллективным письмом, которое подписали около трехсот человек, к В. В. Путину. За подписью тов. Дозорова нам ответили, что специализированная медицинская помощь в стационарных условиях жителям Ляпичевского сельского поселения оказывается в ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» и учреждениях здравоохранения Волгограда и Волгоградской области, а экстренная медицинская помощь – бригадой скорой помощи, расположенной на базе Ляпичевской участковой больницы.

По нашей жалобе приезжал главный врач Калачевской ЦРБ О. В. Кумейко. В поликлинике собралось более 20 человек вместе с сотрудниками. Ответа на наш вопрос, что будет со стационарным лечением, так и не последовало.

Сейчас у нас работают две дневные койки. Чтобы приехать на процедуры, приходится нанимать транспорт. После внутривенного вливания необходимо наблюдение, но водитель ждать не может. О том, чтобы поехать в Калач, и разговора нет. За машину нужно заплатить 1,5-2 тысячи рублей. И нет никакой гарантии, что попадешь на прием.

Находясь в большой удаленности от ЦРБ, без стационарного лечения на месте нам не обойтись. На письмо Путину тов. Дозоров отвечал, что у нас ходит маршрутка. Но больному, тем более пожилому человеку, до остановки дойти очень трудно, и в Калаче от остановки до больницы тоже еще надо дойти. Кроме того, маршрутка уходит утром в 5.30. А каково маме с больным ребенком в маршрутке добираться до Калача? А если человеку стало плохо в 12 часов дня, а скорая была на вызове и уехала в Волгоград? Был случай, когда к больному с жалобой на боли в области сердца скорая помощь приехала через пять часов. Как может одна старая, часто ломающаяся машина обслуживать население трех сельских поселений (двенадцать хуторов численностью более 9000 человек) с радиусом обслуживания 50-60 км?

Здесь проживают участники Великой Отечественной войны, вдовы, труженики тыла, дети войны, пережившие голод и холод. Всем приходится нанимать машину. Даст врач направление на рентген на следующий день или сказал привезти на прививку ребенка – опять нанимай машину.

Все это мы высказали на предвыборной встрече с Татьяной Игоревной Цибизовой в августе прошлого года – тогда она была кандидатом в депутаты Государственной думы. Выслушав, сказала: «Посмотрим…» Мы отдали ей свои голоса – она стала депутатом. Не имея возможности связаться напрямую, мы обращаемся к ней через газету: Татьяна Игоревна, посмотрите, наконец, и честно признайте: людей, прежде всего стариков, оставили без реальной медицинской помощи. Помогите восстановить хотя бы 10 коек стационарного отделения!

Мы понимаем, что наш регион не процветающий, поэтому приходится сокращать расходы. Там, где райцентр недалеко, закрытие участковой больницы в целях экономии бюджетных средств, возможно, не так сильно бьет по населению. А нам, учитывая большую удаленность от Калача, без стационарного лечения в Ляпичево не обойтись. Поскольку ездить в Калач в ЦРБ мы не можем, нас просто лишили медицинского обслуживания. Закрыть больницу легко: написал приказ – и готово. Снова открыть ее трудно. А со временем станет невозможно: оборудование ржавеет, здание ветшает.

От имени жителей Ляпичевского, Логовского, Крепинского сельских поселений Калачевского района Дорофеева, Шулаева, Носкова, Жукова, Хлыновский, Чефонов и другие. Всего 18 подписей.

P.S.

Есть еще один факт, который волнует жителей и о котором они напомнили в ходе своего разговора по телефону с редакцией. Весной прошлого года областная прокуратура сообщала о нарушениях, выявленных в ходе проверки Калачевской центральной районной больницы. Речь шла о фактах присвоения денег при перечислении зарплат. Сообщалось, что за 2013-2015 годы было похищено 17 млн руб.

Теперь ляпичевцы желают знать, чем закончилось расследование и дошло ли дело до суда. И если факты подтвердились, то почему, экономя на них, в ЦРБ перерасходовали миллионы рублей? ИНТЕР продолжит тему.

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