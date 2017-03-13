Маткапитал предлагают заменить на ежемесячные выплаты. Такую инициативу рассмотрят в Госдуме 23 марта с участием Минфина, Минтруда, общественности. Идея вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Так, ряд экспертов говорит о том, что материнский капитал — значительная поддержка для семьи, позволяющая решить важные проблемы вроде покупки жилья или обучения детей. Но авторы инициативы считают, что маткапитал — это псевдоподдержка, так как семьи пытаются обналичить деньги и потратить их на собственные, зачастую не связанные с детьми, нужды.

Так, например, в конце января суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы волгоградцу, который помогал жителям города обналичить маткапитал, взамен обещая доступ к жилищным кредитам. Обманывая людей, мошенник снимал деньги с их счетов, на чем заработал в общей сложности 3 млн руб.

Ранее ИНТЕР рассказывал, как мошенники выманили у волгоградцев 4 млн руб. средств маткапитала.

Однако стоит отметить, что многие семьи сам идут на обман, обналичивая средства маткапитала. В ходу такая схема: приобретается заведомо непригодное для проживания жилье в отдаленных сельских районах, рыночная цена которого куда ниже, чем 453 тысячи рублей — сумма маткапитала. В таком жилье никто не собирается жить. но деньги семьи обналичивают и тратят.

Сейчас предложено заменить маткапитал выплатой в 3000 руб. в месяц на одного ребенка, 8000 — на двоих, 15 — на трех и более. Семьям с 5 детьми предложено выделять земельный участок со всеми коммуникациями, семьям с 7 детьми — машину «Газель».

Еще одна идея — оставить маткапитал лишь в тех регионах, где есть проблемы с рождаемостью.

С резкой критикой идеи отказаться от маткапитала выступила член СФ Елена Мизулина. которая считатет, что это перечеркнет достижения в социальной сфере, так как маткапитал помогает семьям решить жилищный вопрос.

Также очевидно, что идея о предоставлении ежемесячных выплат выглядит еще более псевдоподдержкой. Небольшие суммы разойдутся на жизнь, в коренные вопросы семей останутся нерешенными. Еще большая утопия — это идея об участках с коммуникациями, заведомо сложновыполнимая, особенно в нынешних условиях.