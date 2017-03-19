Волгоградцам разъяснили, кто должен платить, если в квартире вышел из строя радиатор

Кто должен платить, если в квартире вышел из строя радиатор? Этот вопрос беспокоит многих читателей ИНТЕРа. Вопросы разграничения обязанностей между жильцом как собственником и УК как управляющей домом организацией ясны не всем. Один из самых прблемных случаев — выход из строя имущества, которое можно отнести и к личному, и к общедомовому. Так кто же должен заплатить за его ремонт или замену?

Радиатор раздора

«Когда в этом году подавали отопление, у нас забился стояк, написали читатели в редакцию ИНТЕРа. — В итоге 4 квартиры остались без тепла. Наши коммунальщики отказывались чистить нам радиаторы, аргументирую тем, что это наше имущество и платить за то, чтобы их прочистить должны мы сами. Но ведь они забились не по нашей вине. Кто прав?».

Вот как ответили на этот вопрос специалисты центра Общественного контроля в сфере ЖКХ на территории Волгоградской области:

Перечень общедомового имущества должен содержаться в договоре управления, поскольку это существенное условие данного документа. Поэтому собственники по согласованию с управляющей организацией вправе установить в приложении к договору перечень объектов общего имущества, ответственность за надлежащее состояние которых возлагается на управляющую организацию.

В соответствии с судебной практикой (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2009 г. № КАС09-547) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются лишь те обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), которые обслуживают более одной квартиры (находятся за пределами квартир на лестничных клетках, в подвалах и т.д.).

Находящиеся в квартирах обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), обслуживают одну квартиру, подлежат замене обслуживающей ваш многоквартирный дома организацией за счет собственников помещений. Но если вы не собираетесь менять радиаторы, и уверены в том, что все дело в том, что они засорились после запуска отопления, то это обязанность управляющей компании. УК обязана подготовить дом к началу отопительного сезона. И если при подаче тепла возникают неполадки, то УК обязана устранить их и обеспечить нормальное функционирование всей системы.

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