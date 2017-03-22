Красноармейский дендрарий: события вокруг важного экологической объекта развернулись неожиданным образом

Красноармейский дендрарий района остается в центре внимания волгоградской общественности. Получила продолжение резонансная история с увольнением директора МУ «Дендрарий Красноармейского района», известного в городе ученого Людмилы Филимоновой. Напомним, ИНТЕР рассказывал, что биолога, посвятившего почти пятнадцать лет жизни восстановлению этого уникального экологического объекта, отдававшего делу всю себя, попросту выбросили на улицу.

Распоряжение о расторжении трудового договора Людмиле Викторовне передали с посыльным, даже не поставив ее заранее в известность. При этом никаких оснований для принятия важного кадрового решения ни для нее лично, ни для коллектива МУ, ни для общественности озвучено не было. Зато стало известно, что районные власти назначили на место руководителя дендросада бывшего главу МБУ ЖКХ Красноармейского района

Не просим – требуем!

Против увольнения высококлассного специалиста, преданного своему делу человека выступило все экологическое сообщество региона. Общественники и профессионалы, в том числе и ветераны Волго-Донского судоходного канала, которые стояли у истоков создания дендрария, стучались во многие властные двери.

– Нас до глубины души возмутило прежде всего то, как общались с нами чиновники, – поделилась с ИНТЕРом эколог Надежда Бедина. – Разговаривали свысока, как будто мы пришли молить их о милостыне. Видимо, привыкли, что жители Волгограда вынуждены обращаться к ним с просьбами. Но мы не просили, а требовали восстановить в должности Людмилу Викторовну.

Председатель совета Волгоградского регионального экологического центра Виктор Чапуркин решил письменно обратиться к главе администрации Волгограда и губернатору области. Он попытался донести до руководства областного центра и региона, что место руководителя такого учреждения, как дендрарий Красноармейского района, должен занимать специалист, глубоко разбирающийся в вопросе, преданный своему делу.

На днях в адрес Виктора Васильевича поступил ответ из мэрии.

Запутались в трех статьях

Текст ответа, мягко говоря, удивил.

Напомним, Людмилу Филимонову освободили от занимаемой должности по п. 2 ст. 278 Трудового кодекса России. То есть руководство района приняло такое решение в одностороннем порядке.

В ответе же сказано – «в силу п.1 ст. 77 ТК РФ основанием прекращения трудового договора (ТД), в частности, является расторжение ТД по соглашению сторон».

И далее – «трудовой договор с директором МУ «Дендрарий Красноармейского района» Филимоновой Л. В. расторгнут в соответствии со ст. 78 ТК РФ».

То ли чиновники запутались в трех статьях, то ли ответ – ни что иное, как отписка?

Но самое удивительное дальше – в ответе указано, что «в настоящее время Филимоновой Л. В. предложена должность заместителя руководителя МУ «Дендрарий Красноармейского района».

«Должности не предлагали»

Звоним Филимоновой.

– Такой должности мне никто не предлагал, – удивляется она. — А дел в дендрарии всегда очень много – надо срочно спасать несколько ценных деревьев, для чего очень ждали весну. Надо продолжить ряд заложенных в прошлом году экспериментов. Мы вырастили вегетативное потомство тополя-героя с Аллеи Героев Центрального района. Мы еще никому не сообщали о готовящемся подарке родному городу. Растения жизнеспособные, красивые, но их еще годик надо «понянчить».

Из разговора становится ясно — у Филимоновой голова болит не о своем будущем, а о судьбе дендросада. Между тем чиновники, пытаясь оправдать свой непрофессионализм (или какие-то прочие соображения) в подборе кадров, в кулуарах выставляют заслуженного ученого не в лучшем свете.

Как поделился с нами один из общественников-экологов, в мэрии в приватном разговоре ему по секрету сказали, что Филимонова – пенсионерка и что она якобы с трудом справлялась со своей работой, постоянно опаздывала на совещания в администрации Волгограда.

– Не представляете, как обидно мне это слышать, – говорит Людмила Викторовна. – Я ведь в шесть утра выезжала из дома (20 км от центра Красноармейского района), чтобы вовремя успеть на планерки, проходившие в центре города.

Что же касается обвинений в том, что руководитель не справлялась с работой, тут и оправдываться не надо — просто поезжайте в денросад и посмотрите на это чудо сами. В дендрарии Филимонова проводила и будни, и праздники, работая до глубокого вечера.

Кстати, узнав об увольнении Филимоновой, спонсоры, много лет сотрудничающие с дендрарием, отказались завершать начатый совместный проект по созданию бельчатника, хотя с их помощью уже обустроен вольер для белок и домики для зверушек.

Кадры, которые решают все

Не секрет, что кадровая политика руководства Волгограда вызывает массу вопросов у жителей областного центра. Нередко она становилась предметом скандальных разбирательств.

Напомним, как в конце 2015 года стало известно, что Дмитрий Веркин, назначенный председателем комитета городского транспорта, промышленности и связи, оказался подследственным за махинации с налогами в Новгородской области, где он руководил ОАО «Автобусный парк».

А в конце 2016-го вице-мэр по вопросам культуры и социальной политики Анатолий Омельченко был вынужден уволиться в результате громкого скандала, случившегося после того, как он назвал воспитанников детской школы танцев «однополыми существами с откляченными задницами».

Впрочем, чаще руководство города предпочитают не выносить сор из административной избы. По официальной версии чиновники покидают свои места по собственному желанию. И только иногда выплывает на свет истиная причина, как это было с экс-главой Кировского района Александром Невструевым. Как стало известно через некоторое время после его увольнения, он был любителем покататься в своем авто после принятого на грудь спиртного. Причем попался на этом грехе дважды, за что его лишили прав и назначили штраф в 200 тысяч рублей.

* * *

Неизвестно, как долго продержится на своем посту нынешний глава Красноармейского района г-н Конин. Равно как и то, сколько усидит в своем руководящем кресле назначенный им на должность руководителя дендрария г-н Вираховский. Неизвестно, что станет причиной их увольнения.

Но общественность волнует то, что своими действиями они могут нанести непоправимый вред делу, у истоков которого стоял почетный академик Российской экологической академии, заслуженный лесовод РСФСР, почетный житель Красноармейского района Волгограда Иван Петрович Дударев. С коллективом единомышленников он в буквальном смысле своими руками сотворил это чудо – дендрарий Красноармейского района.

И будет обидно, если несведущие люди своими руками его уничтожат.

Фото со страницы дендрария Красноармейского района в социальной сети «ВКонтакте»

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