В Волгограде пройдет Всероссийский конкурс пианистов и камерных ансамблей имени Дмитрия Шостаковича

С 20 по 23 марта в Волгоградском государственном институте искусств и культуры пройдет VI Всероссийский конкурс пианистов и камерных ансамблей имени Дмитрия Шостаковича. Конкурсные прослушивания состоятся в учебном корпусе ВГИИК (ул. Циолковского, 4).

Конкурс – творческая традиция вуза: за время проведения, начиная с 2004 года, он приобрел действительно общероссийский масштаб.

География конкурса обширна и выходит за рамки Южного федерального округа: чтобы принять участие в творческом соревновании, в Волгоград съезжаются талантливые музыканты Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска, Воронежа, Липецка и многих других городов России.

Важной составляющей конкурса являются мастер-классы профессора Ростовской государственной консерватории (академии) имени Сергея Рахманинова, заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Осипенко. Проходят в его рамках и круглые столы по проблемам современной фортепианной педагогики.

Бессменным председателем жюри был Анатолий Иосифович Катц – солист и художественный руководитель Саратовской областной филармонии имени Альфреда Шнитке, профессор Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова, действительный член Академии российского искусства, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств РФ.

Нынешний конкурс будет посвящен светлой памяти этого великого музыканта и выдающегося педагога, которого не стало в 2017 году.

Состязание пианистов проводятся по следующим номинациям и возрастным группам: в номинациях «Сольное фортепиано» и «Фортепианный ансамбль» прослушивания проводятся в шести возрастных группах, а в номинации «Камерный ансамбль» прослушивания проводятся в трех возрастных группах

С положением VI Всероссийского конкурса пианистов и камерных ансамблей имени Дмитрия Шостаковича можно ознакомиться на сайте вуза. Справки по телефону 8(8442) 97-48-84.

Фото с сайта комитета культуры Волгоградской области