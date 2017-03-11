11.03.2017   Культура   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Ансамбль старинной музыки «Конкордия» приглашает волгоградцев на концерт

Ансамбль старинной музыки «Конкордия» приглашает всех своих поклонников на концерт, который состоится 15 марта в выставочном зале художественной школы № 1 ( ул. Краснознаменская, д. 6, ост. «Современник»). Программа называется «Умоли же Господа, да спасет Россию».

Художественный руководитель программы — Нина Стукановская, а руководителем «Конкордии» в целом уже много лет является  заслуженный деятель искусств РФ Михаил Рубцов. В программе представлены и духовные, и светские мотивы. В ней слились песнопения и поэзия Золотого и серебряного веков, старинные предания, колядки, былины, баллады.

Все программы «Конкордии» отличает уникальный текстовой материал, филигранная точность исполнения, бережное и сострадательное отношение к истории Отечества.

Билет стоит 150 руб., начало концерта в 19 часов. Телефоны для справок 239052, 230361

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