Компания МАН: безопасность превыше всего

Тема прав потребителей является одной из основных для ИНТЕРа. Поэтому мы не могли обойти вниманием инцидент, который произошел осенью прошлого года в Красноармейском районе Волгограда. Напомним: тогда у ряда покупателей кулинарной продукции магазина «Гурман» возникло пищевое отравление. Чем завершилась эта история?

Напомним, как развивалось дело.

Первые факты об отравлении жителей южных районов Волгограда были зафиксированы 24 октября 2016 года. Пострадавшие заявляли, что приобретали кулинарную продукцию в магазине «Гурман» по адресу бульвар Энгельса, 20. Стоит отметить, что первые меры для устранения данной ситуации руководство торговой сети «МАН», в которую входит вышеупомянутой магазин, принимало самостоятельно. Цех был закрыт, а изготовленная его работниками и нереализованная на тот момент продукция снята с продажи.

Также управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области в адрес компании было выдано предписание, в соответствии с которым руководству общества было рекомендовано организовать проведение бактериологического обследования на кишечные инфекции сотрудников кулинарного цеха и торгового зала, занятых в реализации данной кулинарной продукции, санитарной обработки помещений кулинарного цеха.

— Все данные требования были выполнены в кратчайшие сроки, — пояснил ИНТЕРу исполнительный директор компании МАН Василий Ильиных. — В данной ситуации с самого начала компания работала в тесном контакте с Роспотрбнадзором, оказывала всяческое содействие надзорному органу. «МАН» — добросовестная, социально ответственная организация, которая дорожит своей репутацией и заботится о здоровье своих потребителей. Мы были заинтересованы в том, чтобы установить истину и выявить виновников данного ЧП.

Результат проверки оказался неутешительным: многим обратившимся в лечебное учреждения был поставлен диагноз «сальмонеллез». Меж тем, внутреннее исследование, проведенное торговой сетью «МАН», выявило, что опасными бактериями было заражено куриное мясо, то есть сырье, которое получала компания для дальнейшей переработки.

— Хочется обратить внимание, что компания не может нести ответственность за зараженную продукцию, которую нам поставили надежные, годами проверенные поставщики, — отмечает Василий Ильиных. — Входной контроль у нас проводится в полном соответствии с законодательством: мы берем на анализы отдельные образцы. Проверять все партии просто невозможно.

— Тем не менее, повторюсь, компания «МАН» является социально ответственной организацией, — продолжает исполнительный директор. — Поэтому мы были заинтересованы в том, чтобы эта крайне неприятная для всех ситуация разрешилась как можно скорее. Со всеми обратившимися с претензиями мы ведем работу по компенсации морального и материального ущерба. Стоит добавить, что всю приготовленную в кулинарных отделах продукцию у нас пробует ответственный работник — технолог. Так вот, данный сотрудник магазина «Гурман» тоже пострадал от недоброкачественной продукции.

Однако организация не ограничилась ликвидацией последствий ЧП, а предприняла меры, чтобы свести к минимуму данные риски в дальнейшем. В настоящий момент усилен контроль за качеством всей кулинарной продукции. Для этого заключен договор с сертифицированной лабораторией. Данные действия не заменяют наш внутренний контроль, существующей в организации, а скорее дополняют его.

— Хочется напомнить всем волгоградцам, что сеть «МАН» работает в Волгоградской области уже более 17 лет, — резюмирует Василий Ильиных. — За это время успела заслужить уважение потребителей за поддержку высоких стандартов качества, в том числе кулинарной продукции.

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