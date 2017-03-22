Какой паводок в этом году ждет Волгоградскую область

Росгидрометцентр предупреждает: паводок в этом году в России будет аномально высоким. Между тем Астрахань бьет тревогу: «Волгоградский котлован вмешался в паводок…» Об этом наш разговор с Анатолием Барабановым, заведующим лабораторией защиты почвы от эрозии и дефляции ФЦ по агроэкологии РАН России.

Года два назад он написал письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву о том, что Росводресурсы строят графики пропуска воды по Волго-Камскому каскаду водохранилищ на основании прогнозов Росгидрометцентра – часто ошибочных, и предложил создать специальную комиссию для рассмотрения этой проблемы. Письмо направили в структуры, которые он критиковал — в Росгидрометцентр и Росводресурсы. Его вызвали. Встретили обструкцией: «Приехал пирожник тачать сапоги…» Однако же прогнозы Барабанова, часто противоречащие официальным, имеют обыкновение сбываться.

— Анатолий Тимофеевич, с февраля Росгидрометцентр выдает прогнозы об аномально высоком паводке в России. Поскольку снегозапасы самые большие за последние двадцать лет, приток воды в водохранилища Волго-Камского каскада ГЭС, в том числе в бассейне Волгоградского водохранилища, по его прогнозам, может быть на треть больше обычного.

— Из больших запасов снега вовсе не следует большое половодье. Многое зависит от глубины промерзания почвы – от того, уйдет вода в нее или скатится в реки. По моим прогнозам, сток воды в европейской части России будет небольшой, паводок — меньше среднемноголетнего.

— Напоить Волго-Ахтубинскую пойму воды хватит?

— Если разумно распорядиться запасами в водохранилищах, – не сбрасывать воду, как это бывало, до половодья, хватит.

— Судя по тому, что в прошлом году пойма получила достаточно воды, впервые за много лет разумно распорядились.

— Как ни парадоксально, не потому, что грамотно рассчитали сток, а потому, что просчитались: не ожидая большого притока воды, придержали ее в водохранилищах. Приток от Камы, Оки и Белой оказался значительно выше ожидаемого, поэтому энергетики вынуждены были больше месяца держать сброс воды выше обычного, что позволило нормально обводнить пойму.

— Может, и в этом году Кама, Ока и Белая поддадут нам воды с Урала?

— Может. Но, на мой взгляд, это маловероятно. Заранее просчитать трудно – мало исходной информации. Пока обнадеживает то, что энергетики придерживают сброс.

Паводок в помощь

— Астрахань по этому поводу бьет тревогу: «Волгоградский котлован вмешался в паводок!» Волгоградские власти, объясняет, попросили придержать сброс воды из водохранилищ до 24 апреля, чтобы дать строителям возможность завершить прокладку по дну Волги канализационного коллектора к очистным на острове Голодном, строящегося в рамках программы подготовки к чемпионату мира по футболу. А значит, затем потребуется интенсивный сброс, который может привести к затоплениям.

— Это настолько до смешного несерьезно, что я не хочу комментировать. Но, если придержат сброс воды до 24 апреля, будет неплохо: не спустят ее из водохранилищ, как это бывает, до половодья. Похоже, Росводресурсы, разрабатывающие графики попусков, поняли, что много воды не будет…

Беседу вела Раиса Мотузова

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