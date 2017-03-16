Как мы будем отдыхать в 2018 году — определены даты праздников и выходных дней

Как мы будем отдыхать в 2018 году? Правительство уже определило даты праздников и выходных дней.

Новый год получится традиционно длинным: с 30 декабря по 8 января мы будем отмечать любимый семейный праздник. 23, 24 и 25 февраля отмечаем праздник защитников Отечества. напомним — в этом году нам выпало целых четыре дня на это торжество.

Есть чем порадовать дам: с 8 по 11 марта будем отдыхать!

Конечно, выходным будет 9 Мая. С 10 по 12 июня празднуем День независимости. И еще отдыхаем с 3 по 5 ноября.

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