Как мы будем отдыхать в 2018 году — определены даты праздников и выходных дней
Как мы будем отдыхать в 2018 году? Правительство уже определило даты праздников и выходных дней.
Новый год получится традиционно длинным: с 30 декабря по 8 января мы будем отмечать любимый семейный праздник. 23, 24 и 25 февраля отмечаем праздник защитников Отечества. напомним — в этом году нам выпало целых четыре дня на это торжество.
Есть чем порадовать дам: с 8 по 11 марта будем отдыхать!
Конечно, выходным будет 9 Мая. С 10 по 12 июня празднуем День независимости. И еще отдыхаем с 3 по 5 ноября.
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