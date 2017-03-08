Известные волгоградские мужчины и ИНТЕР поздравляют женщин с 8 марта. С праздником!

Дорогие читательницы нашего сайта! Коллектив ИНТЕРа от всей души поздравляет вас с замечательным праздником весны! Желаем вам любви и добра и надеемся, что ИНТЕР помогает вам решать разные жизненные вопросы. Если таковые есть — пишите нам здесь! И примите поздравления от известных мужчин Волгоградской области. С праздником!

Валерий Ростовщиков, Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, Герой России:

Всех волгоградских женщин и гостей нашей области от души поздравляю с Международным женским праздником!



Пусть весеннее пробуждение добавит вам энергии в рабочем, домашнем и семейном делании, добрых чувств, благожелательных событий. Желаю всем хорошего настроения, радости в общении с близкими людьми, здоровья и оптимизма, невзирая на жизненные сложности! С праздником!

Владимир Кудрявцев, заслуженный юрист РФ:

Дорогие женщины! От всей души поздравляю с праздником весны — Международным женским днем! Желаю благополучия, успехов в труде, здоровья и счастья в личной жизни. Будьте любимы и всегда востребованы!

Михаил Таранцов, депутат Волгоградской областной думы:

Дорогие представительницы прекрасной половины человечества! Поздравляю вас с Международным женским днем!

8 Марта — это особая дата в череде наших праздников. Мы чествуем наших женщин, и всегда помним, что именно женщина дает жизнь каждому из нас, сохраняет тепло семейного очага, несет основное бремя воспитания детей, вдохновляет мужчин на подвиги и добрые дела. Всем представительницам прекрасного пола желаю здоровья и счастья, любви близких и семейного благополучия, мира и достатка! С праздником 8 Марта!

Михаил Шаронов, президент ВООО «Волгоградский фермер» им. В. И. Штепо:

Дорогие женщины! Поздравляя всех вас с замечательным праздником весны, хочу адресовать слова особой благодарности жительницам области. Вы сегодня наравне с мужчинами являетесь опорой села, вносите огромный вклад в его развитие. Вы неустанно трудитесь в больницах и школах, фермерских хозяйствах и ТОСах, оставаясь при этом еще и хранительницами очага, заботливыми женами, внимательными матерями. Низкий вам поклон от мужчин за ваш благородный труд! Крепкого вам здоровья, счастливой семейной жизни, процветания и тепла! С праздником!