Из-за действий чиновников в тупиковую ситуацию попали семьи в Городищенском районе

Городищенский район снова засветился в информационном пространстве, и, увы, снова со знаком минус. На этот раз по вине местных властей в крайне сложную ситуацию попали собственники земельных участков, расположенных на территории Городищенского района. По данным из открытых источников, таковых около пятисот, однако официально эту цифру власти не подтверждают.

Дело тянется еще с 2013 года, когда руководство района было совсем другим. Именно тогда были «нарезаны» земельные участки, имевшие безальтернативно конкретное назначение – для индивидуального жилищного строительства. Среди собственников оказались и многодетные семьи.

Но недавно до землевладельцев дошла шокирующая новость. Спустя четыре года вдруг выяснилось, что строительство домов на этих участках невозможно по той причине, что они располагаются в охранной зоне магистральных газопроводов.

И это всплыло только тогда, когда как минимум на нескольких десятках участков уже возведены дома — где-то полностью, а где-то частично. Несмотря на то что средства вложены, узаконить жилье люди не могут.

Удастся ли разрулить ситуацию, сказать пока трудно. Вероятно, тем, кто еще не успел ничего построить, чисто теоретически можно заменить участок, если подходящий найдется. А что делать тем, кто уже построил жилище? И как чиновники вообще могли выставить на продажу землю, на которой ничего нельзя строить? Кто вернет людям потраченные на строительство средства? Похоже, решать вопрос городищенцам придется в суде.

Надо заметить, земельные потрясения уже не в первый раз будоражат Городищенский район. Выделение социальных участков в 2013 году сопровождалось нервотрепкой и даже месячной голодовкой. Тогда люди требовали обратить внимание на проблемы многодетных семей и исполнения федерального закона о выделении им земли. Но, получив долгожданные участки, многие, особенно жители поселков Городище и Ерзовка, обнаружили, что у одних участок частично находился в камышах, у других – в балке, у третьих надел утыкан канализационными колодцами. И вот теперь возникла новая проблема.

Глава администрации Городищенского района Эдуард Кривов не стал отрицать, что она действительно имеет место. В своем комментарии ИНТЕРу он отметил, что ситуация сложная, неоднозначная и требует детального разбирательства, тем более, что выделялись участки в разное время. Также он выразил готовность вникать в ситуацию по каждому заявлению и искать решение.

Оксана Яблочкина