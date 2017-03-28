Волжские врачи не понесли ответственности за то, что искалечили молодую женщину

О судьбе волжанки, которая пострадала от врачебной ошибки, ИНТЕР рассказывает не в первый раз. Недавно в этой истории произошел новый поворот. Увы, не радостный для нашей героини. По мнению следствия, волжские врачи не должны нести ответственности за то, что искалечили молодую женщину. Между тем речь идет даже не о рядовом человеке – в 2014 году ее, сотрудницу полиции, наградили Почетной грамотой за подписью Президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина. Так была оценена ее работа во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

Здоровье как у космонавта

– Требования к сотрудникам полиции, которых отбирали для участия в мероприятиях в Сочи в 2014 году, были жесточайшие, – рассказывает мама Анны Ж. (имя изменено. – Ред.), – В том числе, и с точки зрения состояния здоровья – тестировали их как космонавтов. Говорю об этом, потому что позже, когда Аня оказалась в больнице в тяжелейшем состоянии, ее лечащий врач заявила нам, что после операции таким образом сказались ее прежние «болячки».

В гинекологическое отделение Волжской ГКБ № 3 Анну привела мечта о ребенке. Желание все никак не исполнялось, и она решила обратиться к медикам.

В трех разных медучреждениях ей после обследования поставили три разных диагноза. Знакомые посоветовали: лучший вариант – не частные клиники, а государственное учреждение здравоохранения. Там у врачей больше практики, а, следовательно, и опыта.

Анна прислушалась к советам.

В Волжской ГКБ № 3 врач-гинеколог Б., осмотрев пациентку, назначила ей современный метод хирургического вмешательства – лапароскопию. При этом методе операция проводится через небольшие разрезы. Считается, что при этом наносится минимальный ущерб и организму в целом, и с точки зрения эстетической, что для молодой женщины, согласитесь, немаловажно.

Но для Анны операция обернулась тяжелейшей жизненной драмой.

Платные услуги

Дело было в ноябре 2014 года. Но Анну сразу предупредили – бесплатно лапароскопию ей смогут сделать только в следующем, 2015 году. Платно – уже в следующем месяце. Женщина согласилась, оплатила и саму процедуру, и пребывание в стационаре в течение пяти дней – предполагалось, что за это время она сможет восстановиться после операции. На деле оказалось, что в Волжской ГКБ № 3 она задержалась на месяц.

– Резкие боли начались, как только меня перевезли в палату из операционной, – вспоминает Анна. – Немного отпускало только после обезболивающих. Врач убеждала – во всем виноваты мои прежние инфекции. Какие? Меня прежде ничего не беспокоило.

Пять дней оплаченного стационара пролетели быстро. На шестой к Анне подошла медсестра и напомнила, что ее дальнейшее пребывание в больнице без дополнительных финансовых вливаний невозможно.

Тем временем легче женщине не становилось. Боль становилась с каждым днем сильнее, резко поднялась температура.

Врач заявила – необходима еще одна операция. Разумеется, снова платная. Теперь уже по удалению части репродуктивной системы пациентки. Иначе ей не стать матерью даже с помощью экстракорпорального оплодотворения. Анна согласилась. Да, собственно, и выбора у нее не было – боли становились почти невыносимыми.

За шаг до смерти

Но и после повторной операции легче женщине не стало. Тело отекло, швы сочились какой-то желтой жидкостью. Сама она стойко переносила все страдания, а родные не могли больше смотреть на ее мучения.

На их вопрос: почему Анне создали в больнице такие проблемы со здоровьем? – врач цинично ответила: «Теперь это ваши проблемы – у меня есть письменное согласие на операцию».

Тем временем наступили зимние каникулы, за время которых врач подошла к Анне всего два раза. Затем медик ушла в отпуск. Родные требовали, чтобы к женщине пригласили специалиста из Волгограда или перевели ее в областную больницу. Но на первую просьбу отказалась откликнуться медик из региональной столицы, заявив, что операция несложная, и по всяким пустякам она в Волжский ездить не будет. Удовлетворить вторую просьбу отказывались в ГКБ № 3, утверждая, что в этом нет никакой необходимости.

Наконец, 16 января – через месяц после первой операции – Анну направили все-таки в Волгоградскую областную клиническую больницу № 1.

В направлении уточнили – на консультацию. Но Анна оказалась на хирургическом столе, где ее экстренно прооперировали. А затем – в реанимации. Врачи ВОКБ № 1 уточнили – еще день-другой промедления, и родным пришлось бы обращаться в другое учреждение — оказывающее ритуальные услуги.

Как с гуся вода

Уже позже родные Анны узнали – проводя несложную в общем-то медицинскую процедуру, врач-гинеколог Волжской ГКБ № 3 повредила пациентке внутренние органы.

Если бы медик сразу обратила внимание на то, что состояние Анны далеко от обычного при такой операции, вероятно, все бы обошлось, последствия врачебной ошибки было легко устранить. Но глаза гинеколога, похоже, застили денежные купюры. А еще – ощущение полной безнаказанности за любые действия.

Так на самом деле и оказалось.

В целом Анне пришлось пережить девять операций.

– Даже жертвам гестапо не приходилось переносить таких пыток, как моей дочери, – говорит мама Анны. – К диким болям, которые она терпела постоянно, добавлялись боли при перевязках – обезболивающие ей при этом почти не давали.

Долгое время молодая женщина была вынуждена ходить с мочеприемником. Нужно ли говорить, какая для нее это была психологическая травма…

Мало того – Анна никогда уже не сможет стать матерью естественным путем. Остается под вопросом – удастся ли ей зачать ребенка с помощью ЭКО.

Врачу же, которая оперировала молодую женщину, все сошло с рук.

Медицинские стандарты

Отец Анны, убежденный, что такие врачи, как врач-гинеколог Б., не должны работать с пациентами и приносить им страдания, обратился в минздрав Волгоградской области (сегодня – областной комитет здравоохранения. – Ред.).

После долгой бюрократической волокиты ему ответили: «установлено, что медпомощь вашей дочери оказана своевременно в соответствии со стандартами оказания медпомощи».

Родители продолжали «бомбить» облздрав письмами. И в конце концов получили другой ответ. ИНТЕР его уже цитировал в одной из публикаций. Но повторим еще раз.

«Специалистами отмечено, что:

– обследование (Анны. — Авт.) проведено не в полном объеме…

– имелась недооценка степени тяжести состояния здоровья пациентки и осложнений после проведенных оперативных вмешательств…

– в процессе выполнения операции могло иметь место термическое повреждение (внутренних органов. — Авт.)…

– причиной развития послеоперационного осложнения у пациентки… явилось сочетание двух причин в виде активизации хронической инфекции и… повреждения (внутренних органов. — Авт.)…

– в послеоперационном периоде… лечебные мероприятия… проведены… не в полном объеме…

– имел место нерациональный выбор и… несоответствие доз назначаемых антибактериальных препаратов официальным инструкциям по их применению».

И далее:

«Случай оказания медпомощи пациентке Ж. разобран на заседании врачебной комиссии ГКБ № 3. Приказом главврача учреждения к медработникам, допустившим нарушения оказания медпомощи вашей дочери, приняты меры дисциплинарного взыскания (объявлены выговора)».

И только.

* * *

Родные Анна, не удовлетворенные таким ответом, обратились в правоохранительные органы. А также решили провести независимую экспертизу, которая оценила бы итоги деятельности медиков.

Из Ростова-на-Дону получили ответ. Выводы экспертов подтверждали, что здоровью Анны причинен тяжкий вред. Однако волжские следователи посчитали, что данная экспертиза не может быть принята во внимание, поскольку не была назначена в рамках уголовного дела.

– Следователь назначил другую экспертизу, в Волгограде, – сообщила ИНТЕРу мама Анны. – И даже здешние специалисты, которые прежде считали, что медпомощь нашей дочери «оказана своевременно в соответствии со стандартами», согласились таки, что медики ей навредили. Однако следствие пришло к странному выводу – вред здоровью нанесен, но виновных в этом нет. А, следовательно, нет основания и для возбуждения уголовного дела.

Такой ответ родные Анны получили буквально несколько дней назад.

По словам мамы Анны, Волжская прокуратура намерена обжаловать это решение. Однако ИНТЕРу в прокуратуре эту информацию не подтвердили, сославшись на занятость и невозможность следить за всеми делами, которыми занимаются в этом ведомстве.

ИНТЕР, в свою очередь обратился к Президенту РФ, лидеру ОНФ Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под свой контроль. И не случайно — цикл статей о волжанке, пострадавшей по вине врачей, отмечен на конкурсе Фонда ОНФ «Правда и справедливость». С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге будет проходить медиафорум Общероссийского народного фронта, куда приглашена и автор этих публикаций журналист ИНТЕРа Галина Гунькина.

Фото с сайта media.noi.md