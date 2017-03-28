ИНТЕР поздравляет Галину Гунькину с победой во всероссийском конкурсе журналистов

Редакция ИНТЕРа от всей души поздравляет заместителя главного редактора издания Галину Гунькину с победой во всероссийском журналистском конкурсе. Его ежегодно проводит Общероссийский национальный фронт с целью выявить наиболее социально значимые журналистские тексты, направленные на защиту прав граждан. Конкурс называется «Правда и справедливость». На него Галина представила ряд своих текстов, выпущенных ИНТЕРом в 2016 году. Все ее статьи отличает высокий профессионализм, глубокое знание материала, бескомпромиссная позиция.

С победой!

Разговор о том, какой должна быть современная гражданская журналистика, состоится в Санкт-Петербурге 1-3 апреля на медиафоруме ОНФ. Галина Гунькина приглашена для участия в этом форуме как один из победителей конкурса. О результатах поездки вы узнаете из наших номеров.

Возвращаясь к победе, отметим, что жюри конкурса отметило серию публикаций, в которых шла речь о судьбе волжанки, пострадавшей от медицинской ошибки. Эту тему ИНТЕР вел еще с 2015 года, недавно она получила развитие. О том, как преступление который год остается без наказания, читайте здесь.

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