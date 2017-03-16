Чем оборачивается в Волгоградской области политика импортозамещения

От импортозамещения в сфере сельского хозяйства ждали многого, особенно в сфере сельского хозяйства. А что получили на деле? И на что рассчитывают крестьяне?

«Недолго музыка играла…»

Имеется в виду «музыка» об импортозамещении сельхозпродукции. Не говоря уж о политике, которую всерьез и не начинали, свернули даже декларации.

Вот уж дали зеленый свет на российский рынок не только турецким цитрусовым и косточковым, но и капусте брокколи, луку… За брокколи, может, спасибо скажем. А турецким луком впору будет закусывать на поминках наших овощеводческих хозяйств.

По официальной статистике в 2016 году урожай овощей вырос в среднем на 13-15%. В 2017-м планируется собрать овощей на 4-15% больше, чем в прошлом. У овощеводов вопрос: зачем?

Звонок в редакцию:

-Повез мусор на свалку станицы Клетской – гляжу: там завалы мешков с луком. Это что ж такое у нас делается?!

Делается это не только в Клетской.

-Я свой лук еще осенью выбросил, — рассказывает руководитель «Варламовского» (Городищенский район) Анатолий Скрипка. – А морковь лежит в овощехранилище – 800 тонн. Из них, правда, 30 тонн нашей, остальная «квартирует». Еще месяц – и придется выбрасывать. Проедете по району (только имейте в виду: дороги убитые) – во всех хозяйствах одно и то же: часть выращенного пришлось реализовать по бросовым ценам, а часть до сих пор лежит в хранилищах. На счетах пусто, долги не погашены.

-С чем в этом году в поле выходите?

-Я не в поле – на пенсию выхожу.

-А что с хозяйством будет?

-Я три десятка дет об этом думал. С меня хватит!

Анатолий Юрьевич – последний из могикан: из старого, советской школы, поколения овощеводов.

-Может, — спрашиваю у одного из городищенских аграриев, — у молодых что-то получится?

-А где, — усмехнулся, — вы видите на подходе молодых — желающих и способных тянуть такой воз? Уйдет Скрипка – не будет хозяйства: 130 га орошения и 2 тыс. га богары. Да хоть всего нашего овощеводческого района не будет – для России не проблема. Все ведь можно привезти из-за границы…

Идут переговоры об открытии российского рынка и для турецких томатов – придется и ими укреплять хорошие отношения с Турцией. Ждет своей очереди турецкое молоко, мясо птицы, яйцо…

Молоко для России не проблема?

За 2016 год снижение поголовья дойного КРС в России составило на 1,9%. Волгоградская область среди падающих по молоку регионов не значится. Но, похоже, будет падать.

ООО «Ника» (Суровикинский район), проникшись призывами развивать молочнотоварное производство, в прошлом году купила у племзавода «Колхоз им. Ленина» более 100 племенных телок красной степной породы. После первого отела, убедившись, что слова государственных чиновников к делу не пришьешь (закупочная цена не растет, а дотации на молоко сокращаются), продала их в Краснодарский край.

По всей видимости, молоко нам не нужно, — подтвердил председатель колхоза «Заветы Ленина» Октябрьского района Виктор Левкин.- Дешевле его откуда-то привезти. Например, из Белоруссии – она рядом. Пальмового масла на мировом рынке полно. Открыто это не озвучивается, но судя по тому, что средства, выделяемые на поддержку молочно-товарного производства, сокращаются, другого понимания нет. У нас сейчас покупают молоко по 25 руб. А его себестоимость растет вслед за ростом тарифов на энергоносители, воду и проч. И уже зашкаливает за 30 руб.

-У вас сколько коров?

— Было более 500 голов, сейчас 360 – один коровник. Причем скот у нас высокоудойный – голштино-фризы. С экономической точки зрения держать их нет смысла. Рентабельность, в лучшем случае, нулевая. Стоимость одной кормовой единицы — 10 руб. В литре надоенного молока только затраты на корма составляют 11 руб. А ведь, чтобы молоко от коровы получить, ее надо два года кормить. Сохраняем, чтобы не сокращать рабочие места – куда людям деваться?

В ожидании погектарной поддержки

В поле растениеводы начинают выходить, так ее и не дождавшись. А многие вообще не дождутся: условия выделения – драконовские. У одного из старополтавских сельхозпроизводителей в процессе проверки документов обнаружились 1 руб.30 коп. непогашенной пени. Вычеркнули из списка. Возражения («Да будь у тебя хоть одна копейка долга…») не принимаются.

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