В Волгограде стартуют игры первенства ПФЛ среди команд зоны «ЮГ»

В воскресенье 19 марта, в Волгограде возобновляется Первенство ПФЛ среди команд зоны «ЮГ». Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» проведет домашний матч с ФК «СКА» (Ростов-на-Дону). Волгоградские болельщики ждали появление родной команды на своем поле целых 125 дней.

Встреча состоится в 14.00 на стадионе спортивного комплекса «Олимпия», расположенного по адресу: улица имени 51-й Гвардейской Дивизии, 6.

Начиная с 10.00 в день матча будут работать две билетные кассы со стороны улицы Краснополянской.

Вместимость стадиона 3200 зрительских мест. Стоимость билетов: восточная трибуна сектор А, Б – 100 рублей, западная трибуна сектор В, Г – 100 рублей, восточная трибуна сектор А, фан-сектор – 50 рублей.

Фото предоставлено ФК «Ротор-Волгоград»