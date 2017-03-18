Гражданка без гражданства: чиновники решили отобрать паспорт у 34-летней волгоградки

Чиновники решили отобрать паспорт у 34-летней волгоградки. Сюжет незаурядный: 34-летнюю волгоградку Инессу К. … перестали узнавать. Нет, ни близкие люди – представители миграционной службы. Причем никаких изменений в ее внешнем обличии не произошло. Прожив в Волгограде 21 год, женщина уведомлена, что ее отказываются признавать гражданкой России. Официальная причина – сомнения в принадлежности к гражданству Российской Федерации.

«Для меня это, мягко говоря, странная ситуация, — делится своим недоумением Инесса, — ведь уже 16 лет я ношу в кармане российский паспорт». О странности ситуации женщина явно не преувеличивает, если учесть, что за эти 16 лет она трижды получала паспорт в одном и том же районном отделе УФМС без всяких вопросов.

«Приехала я в Волгоград из Таджикистана в 1996 году со свидетельством о рождении советского образца, — делится Инесса. — Почти сразу моя тетя-опекун оформила на меня квиток о гражданстве. А в 18 лет в 2001 году я получила свой первый паспорт гражданина России. Через два года, как положено по закону в связи с двадцатилетием, произвела его замену. В 2014 году, выйдя замуж, я поменяла паспорт еще раз в связи с изменением фамилии. А вот когда на следующий год собрала необходимые документы, чтобы оформить паспорт моему 14-летнему сыну, возникли вопросы к моим основаниям по первичному приобретению российского гражданства. Отказали не только в оформлении паспорта сыну, но сказали, что и мой изымут. Теперь у сына-девятиклассника серьезные проблемы – его могут не допустить из-за отсутствия паспорта к сдаче ЕГЭ, а значит, не аттестуют и оставят на второй год в школе». Сама же женщина вместо паспорта вскоре может получить акт об его изъятии со всеми последующими реалиями. Такая перспектива вытекает из результатов проверки миграционных органов по информационным учетам лиц, изменивших гражданство РФ. Она показала, что информация о приобретении Инессой и ее сыном гражданства России отсутствует.

С просьбой разобраться, почему она теперь негражданка, Инесса написала жалобу волгоградскому Уполномоченному по правам человека. По оценке юристов-правозащитников, самый негативный исход для волгоградки быть признанной незаконно находящейся на территории России с последующим выдворением, крайне маловероятен. А вот лишиться имеющегося паспорта со сбором необходимых бумаг для процедуры признания или вступления в российское гражданство в течение нескольких месяцев вполне вероятно.

Комментарий специалиста:

Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев: