Фонд Исинбаевой устроит волгоградцам праздник в честь Международного дня спорта

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой во второй раз проведет в Волгограде спортивный праздник среди детей и подростков из социально-реабилитационных центров Волгоградской области.

Поводом стал Международный день спорта на благо мира и развития, который отмечается 6 апреля по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщается на официальном сайте Фонда, спортивный праздник пройдет на Центральной набережной.

Справка ИНТЕРа:

По итогам прошлого года в рамках празднования Международного дня спорта прошло более 310 мероприятий в 170 странах мира, из них два в России: в Волгограде и в Иркутске.

На сегодняшний день в России мероприятия, посвященные Дню спорта, планируются в Волгограде и Анапе.

Фото с сайта Благотворительного фонда Елены Исинбаевой