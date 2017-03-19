Хитрая прибавка: почему многих волгоградских пенсионеров февральская индексация обошла стороной

Почему многих волгоградских пенсионеров февральская индексация обошла стороной? Ведь начиналось все хорошо: пожилым людям пообещали на 5,4% поднять страховые пенсии, исходя из инфляции за прошлый год. Старики обрадовались, особенно те, у кого пенсия маленькая и на счету каждый рубль. Оказывается, рано радовались — для многих индексация равняется нулю. Почему так вышло?

Индексация прошла стороной

В редакцию ИНТЕРа обратилась одна из читательниц, у которой возник вопрос по поводу февральской прибавки к пенсии. Вот что она пишет:

«Хочу рассказать, как мне прибавили пенсию на 5,4%. Раньше все время получала 8535 рублей, и с февраля моя пенсия не изменилась. Поехала в Пенсионный фонд, и там мне разъяснили, как рассчитали мою надбавку. Раньше пенсия складывалась из страховой и ФСД (федеральная социальная доплата) к пенсии: 6491.51 + 2043.49 = 8535 рублей. А теперь сделали, как и обещали: пенсию проиндексировали на 5,4% = 6842 рублей, а ФСД уменьшили! Теперь доплата составляет 1692,97 рублей. И получилось: 6842 + 1692.97=8535 рублей. Так где прибавка?».

Арифметика нехитрая: получается, что сумма, которую прибавили к пенсии, отнята из федеральной доплаты. В результате человек получил ровно столько же! Это законно — недоумевала читательница.

Вопрос мы передали в отделение Пенсионного фонда по Волгоградской области. Вот какой ответ мы оттуда получили:

От органов Пенсионного фонда Вы получаете страховую пенсию по старости и федеральную социальную доплату (ФСД).

Согласно постановлению Правительства РФ от 19.01.2017 № 36, индексации с 1 февраля 2017 года подлежал только размер Вашей пенсии. На 1 января 2017 года размер Вашей страховой пенсии составлял 6491 руб.51 коп. С 01.02.2017 после индексации – 6842 руб. 03 коп., то есть прибавка составила 350 руб. 52 коп.

Что касается ФСД – это вид выплат, введенный с 1 января 2010 г. , чтобы увеличить уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров и довести общую сумму их выплат до уровня прожиточного минимума, установленного для пенсионеров на территории региона.

По своей правовой природе ФСД не является частью пенсии, а относится к одному из видов государственной социальной помощи и выплачивается только неработающим пенсионерам.

Размер ФСД определяется индивидуально, как разница между суммой материального обеспечения конкретного пенсионера, в которую входит пенсия, срочная пенсионная выплата, ежемесячная денежная выплата, дополнительное материальное обеспечение, меры социальной поддержки, ежемесячно предоставляемые органами социальной защиты населения, и величиной прожиточного минимума, установленного в регионе в этих целях.

В Волгоградской области прожиточный минимум пенсионера в 2017 году составляет 8535 руб. 00 коп. До этого уровня и осуществляется доплата к пенсии посредством установления ФСД. Таким образом, Ваша пенсия в феврале 2017 года была проиндексирована, следовательно, сумма материального обеспечения увеличилась на 350 руб. 52 коп. В результате сумма ФСД была перерасчитана и уменьшена на эту сумму. При этом общая сумма произведенных Вам выплат не изменилась и осталась на уровне прожиточного минимума 8535 руб.

От редакции. С расчетами все ясно. А вот с тем, как жить пожилым людям на пенсию без фактической индексации — не ясно совершенно. И еще очень неприятно, когда декларация о мерах соцподдержки пенсионеров оказывается не более чем пиаром власти.

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