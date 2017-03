С 6 по 9 апреля в Волгограде и Волжском в пятый раз пройдет фестиваль «Вкратце!». Из 1400 заявок со всего мира для участия в финале кураторы конкурса короткометражек отобрали 25 фильмов. За победу будут бороться авторы из России (в том числе Волгограда и Ростова-на-Дону) Германии, Чехии, Швейцарии и США. В специальном конкурсе – 7 «городских» фильмов «20 минут +».

Фестиваль откроется 6 апреля в 18-30 в малом зале Волгоградского планетария показом программы Международного фестиваля короткометражных фильмов в Клермон-Ферране (Франция) «SHORT EXPORT-2016» (бывший «Soirée Allemande» – «Немецкий вечер»). Здесь же состоится встреча с одним из режиссёров программы – аниматором Флорианом Гролигом.

Показ продолжит первая часть международной конкурсной программы «Вкратце!». Днем 6 апреля пройдет показ актуальных немецкоязычных фильмов (внеконкурсная программа фестиваля).

7 апреля в 18-15 вторая часть конкурсного показа Дней германских и российских короткометражных фильмов состоится на площадке «Лофт1890». Там же у зрителей будет возможность увидеть фильмы XV Международного Канского видеофестиваля (20-00).

8 апреля в 14-00 в «Лофте1890» покажут внеконкурсную программу «Вкратце!» о любви». В 16-45 – конкурсный показ, часть третья.

В 18-15 в городском пространстве (внутренний дворик ГДЮЦ) начнется кино-музыкальный перформанс по кинохронике с участием Влада Быстрова (Брауншвейг), Сергея Летова (Москва) и волгоградских музыкантов. После перформанса в Волгоградском планетарии состоится внеконкурсный показ «Анимация со всего света» (19-15).

9 апреля волгоградские зрители впервые станут свидетелями уникального спектакля «Облако Волгоград» с демонстрацией результатов работы кампуса (15-00).

В 17-00 начнётся открытая подиумная дискуссия «Увидеть город» с участием специалистов в области культурологии, урбанистики, социологии города, практиков социокульутрного проектирования.

В 18-15 на закрытии фестиваля в звездном зале Планетария будет продемонстрирован неотаперский проект: показ фрагмента фильма Фрица Ланга «Женщина на Луне». Музыкальное сопровождение – импровизаторы Влад Быстров и Сергей Летов.

Для детей и подростков в рамках фестиваля предусмотрены специальные программы.

7 апреля в 13-00 будет открыта программа фильмов из Германии для возрастной группы «6+» в Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина.

9 апреля в библиотеке будет показана программа анимации для детей «Аnima for Kids» фестиваля в Лейпциге (Германия).

Детскую программу также увидят зрители в Волжском во Дворце молодежи «Юность».

Также на этой площадке состоится показ внеконкурсной программы «Вкратце!» «Избранное. 12+».

Фильмы-участники конкурсной программы:

1. «Достижение» / Effort. Реж. Kuesti Fraun / Кюсти Фраун. Экспериментальный фильм. Германия, 2015. 1’00».

2. «Винный бар» / Bar à Vin. Реж. Дмитрис Фёдоровс / Dmitrijs Fjodorovs. Игровой фильм. Германия, 2016. 09’36».

3. «Лихорадка большого города» / Big City Fever. Реж. Каролина Вильемейер / Karoline Vielemeyer. Игровой фильм. Германия, 2016. 15’34».

4. Dancing in Saint Petersburg (St. Petersburg Travel Guide). Реж. Leonid Kalyadin/Леонид Калядин. Анимация, музыкальное видео. Россия, 2015. 02’27».

5. «Чё?» / Huh. Реж. Ира Вилкова / Ira Vilkova. Игровой фильм. Россия, 2016. 15’00».

6. «Предсказание о найденной туфельке» / Oracle of a found shoe / Orakel van een gevonden schoen. Реж. Изабелла Грессер / Isabella Gresser. Эксперементальный фильм / видеопоэзия. Германия, 2016. 04’35».

7. «Маша Наташа» / Masha Natasha. Реж. Янин Халиш, Фред Бурле, Цециле Толлу-Полоновски, Мари Лосиер / Janin Halisch, Fred Burle, Cécile Tollu-Polonowski, Marie Losier. Документальный фильм. Германия, 2015. 14’55».

8. «Гордость уборщика» / Sweeper’s pride. Реж. Маттиас Кобмел / Matthias Koßmehl. Игровой фильм. Германия, 2015. 07’20».

9. «Свет» / Light. Реж. Vesta Miaau. Видеоарт. Россия. 2015. 03’04».

10. «Осенние песни» / Autumn Songs. Реж. Валери Анекс / Valérie Anex. Документальный фильм. Германия, 2016. 09’14».

11. «Счастливое будущее» / Frohe Zukunft. Реж. Андреа Рутель, Катарина Виттман / Andrea Rüthel, Katharina Wittmann. Документальный фильм. Германия, 2015. 17’00».

12. «Завтра солнце было другим» / Tomorrow the sun was different. Реж. Анна Кривенко / Anna Kryvenko. Документальный /экспериментальный фильм. Чехия, 2014. 17’00».

13. «почва 1» / soil I . Реж. Катя София Дитцлер / Katia Sophia Ditzler. Документальный фильм. Украина/Германия, 2016. 07’03».

14. «Узбекский плов» / Mess. Реж. Илья Желтяков / Ilya Zheltyakov.Документальный фильм. Россия, 2016. 12’22».

15. «Вид» / The View. Реж. Diana Kasem, Jafra Younes / Диана Касем, Джафра Йонс. Экспериментальный фильм. США, 2016. 00’33».

16. «Берлин за 60 секунд» / Berlin 60 seconds. Реж. Петер Пахор / Peter Pahor. Документальный фильм. Германия, 2015. 01’00».

17. «Необычное место» / An extraordinary Place. Реж. Валентина Ди’Аннунцио / Valentina D’Annunzio. Документальный фильм. Швейцария, 2015. 13’10».

18. «Атлас раненых зданий» / Atlas of the Wounded Buildings. Реж. Тадеуш Тишбейн / Thadeusz Tischbein. Документальный фильм. Германия, 2016. 13’10».

19. «Gras on Concrete»/Трава на бетоне. Реж. Anna Kindermann/Анна Киндерман. Документальный фильм.Германия.2016. 08’39».

20. «Портреты велосипедов» / Bike Portraits. Реж. Сашко Даниленко / Sashko Danylenko. Документальный / анимационный фильм. Франция /Германия, 2016. 04’57».

21. «2 или 3 вещи, которые я знаю о Ростове-на-Дону» / 2 or 3 Things I Know about Rostov-on-Don. Реж. Алексей Захарченко / Alexey Zaharchenko. Документальный фильм. Россия, 2016. 13’14».

22. «Виды города» / Cityscape. Реж. Константин Шабалдин / KonstantinShabaldin. Документальный фильм. Россия, 2014. 15’00».

23. «Городу 70 лет» / The city is 70 years old. Реж. Сергей Карпов / Sergey Karpov. Документальный фильм. Россия, 2016. 05’58».

24. «Иркутск с нами» / Irkutsk is with us. Реж. Мария Кельчевская и др. / Mariya Kel’chevskaya. Документальный фильм. Россия, 2016. 15’00».

25. «В двух словах» / In short. Реж. Анастасия Полубенко / Аnastasiya Polubenko. Документальный фильм. Россия, 2016. 06’29».

