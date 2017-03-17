В июле этого года волгоградских бардов приглашают на фестиваль авторской песни «Гринландия». Музыкально-поэтический конкурс в Кировской области будет проходит в нынешнем году с 21 по 23 июля.

В конкурсе могут принять участие все желающие авторы музыки, поэты, исполнители и творческие коллективы независимо от возраста. При этом детское творчество будет выделено в отдельную номинацию «Школьная мастерская». Кроме того, так как 2017 год объявлен в России Годом экологии, организаторы учредили специальную номинацию — «Украсим Родину садами!». В ней также могут принять участие абсолютно все авторы.

Конкурсные работы принимаются до 6 июня 2017 года, сообщают в комитете культуры Волгоградской области. Отправить их можно по почте по адресу: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80 для некоммерческого фонда поддержки социальных, экономических и культурных программ «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»); на электронную почту grinlandia-kirov@mail.ru; по факсу: (8332) 386-014 и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Победители получат право выступить на одной из сцен большого песенного праздника, который пройдет на берегу реки Быстрицы.

Фото с сайта комитета культуры Волгоградской области